Ликвидация аварии, очистка кровель, спасение животных - как Беларусь переживает январские морозы
Теплоснабжение Минска полностью восстановлено. Работы на поврежденной тепломагистрали завершены.
Система функционирует в штатном режиме. Активно идет сейчас и очистка от снега и наледи. Морозы отступать пока не планируют.
К выходным, по прогнозам, ожидаем и снег. Впрочем, это уже проходили. Зима в 2026 году подкидывает испытания.
Теплоснабжение полностью восстановлено
Первое, за чем так пристально следили на этой неделе - судьба магистрали разрешена. Теплоснабжение Минска полностью восстановлено.
Энергетики трудились днем и ночью. Демонтировали поврежденный участок, установили новый элемент трубопровода, выполнили сварочные работы и заполнили сетевой водой. В комплексе сработали все специалисты: Минэнерго, МЧС, ЖКХ, работала и продолжает работать горячая линия (если кому-то не поступило тепло, можно обратиться на 115).
Александр Михнюк, заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго":
"Завершены восстановительные работы на тепломагистрали № 41 в столице. Специалистами РУП "Минскэнерго" выполнен комплекс технических мероприятий по замене вышедшего из строя компенсатора, проведен контроль качества смонтированного узла и поэтапное заполнение системы теплоносителем".
Сейчас на месте устанавливают изоляцию, после будет организовано закрытие тепловой камеры, пройдут работы по благоустройству территории.
Очистка кровель жилых домов от снега и наледи
Специалисты убирают снег с крыш. Это достаточно опасная работа. Наверху работают специально обученные люди, специальная техника, внизу также страхуют.
На один дом уходит около минут 20: развернуть саму автовышку, подняться (на это тоже надо время) и очистить сам снег или сбить лед. И таких заявок в день до 5. Это сейчас, когда большая часть уже убрана.
Работают в парах: один страхует, второй поднимается на крышу. Для безопасности самих жителей территорию огораживают красной лентой.
Оставшийся снег собирают и вывозят на снегоплавильную станцию. Кстати, она самая крупная в стране. Сейчас она загружена не на 100, а на все 120 %. Для понимания, это в сутки около 500 машин.
Сергей Алешкевич, начальник участка насосной станции № 3 производства "Минскочиствод":
"За сезон 2025-26 гг. было принято 81 600 куб. м снега, порядка 5830 машин. Машины едут постоянно".
Водителям и пешеходам важно быть внимательными
В такой морозный минус на дорогах гололедица. Это чревато авариями на самих трассах. Также в травмпункты обращаются все больше людей с повреждениями. По поводу обморожений, только с начала месяца около 70 случаев.
Сергей Герасимов, и. о. заведующего приемным отделением 6-й клинической больницы г. Минска:
"В среднем за 24 часа, т.е. за суточное дежурство поступают 15-20 пациентов с гололедной травмой и от 1 до 4 примерно тюбинговые травмы. Чаще всего это дети. Травмы в области голеностопного сустава, т.е. это переломы лодыжек, это травмы лучезапястного сустава, так называемый луч в типичном месте, это переломы плеча и переломы шейки бедра".
БРСМ стартовали 21 января с акцией "Коробка тепла" - помощь нашим меньшим братьям.
Дарья Назарчук, первый секретарь Смолевичского районного комитета БРСМ:
"Из подручных, так скажем, материалов (это пакеты, коробки, пенопласт) делается такая своеобразная коробочка. И ставим ее около тех мест, где большое скопление животных (собаки, коты). Неравнодушные люди, активисты БРСМ поддержали эту акцию в Смолевичском районе и сделали уже 8 коробок тепла".
Морозы отступать пока не планируют. На 22 января в Минске и Бресте днем около -9°C, ночью до -17°C. В Витебске чуть теплее: днем -5°C, ночью -10°C. А ближе к выходным обещают снег. Поэтому для тех, кому нужна помощь в расчистке территории, работает в том числе и горячая телефонная линия БРСМ. Номера телефонов указаны на сайте организации. С момента снегопадов волонтеры совершили более 2 тыс. выездов. Но не стоит забывать и самим белорусам про элементарные правила безопасности в морозы: утепляться, пить горячий чай, не надевать каблуки и не ходить под самыми крышами.