Лоцманов: В России разрабатывается около 2 тыс. стандартов, и РФ готова поделиться этим опытом

Евразийский экономический форум - это не просто "пятерка" стран - участниц ЕАЭС. В белорусскую столицу съехались делегации из 33 государств, где каждое предлагает свои идеи и планы.

Эксперт сообщил, что РФ готова поделиться таким опытом. Кроме того, многие из этих стандартов (почти половина) становятся межгосударственными, то есть могут применяться во всех странах СНГ. "Это очень хорошее обновление базовых стандартов. Многие из них также гармонизированы с международными документами, и это способствует интеграции стран ЕАЭС, СНГ в мировую экономику", - объяснил Андрей Лоцманов.