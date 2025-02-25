На встрече премьер-министра Романа Головченко с президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени назвал Беларусь большим другом Африки. В программе "Актуальное интервью" первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич пояснил, почему такое особое отношение.

"Наши африканские друзья прекрасно помнят историю, прекрасно помнят те страны, которые помогали им отвоевывать их независимость и идти своим самостоятельным путем. И Беларусь тогда была в составе Советского Союза, но принимала посильное участие именно с благородной целью, чтобы угандийский народ нашел свой истинный путь", - напомнил первый замминистра.

Говоря про высокий интерес к Африке со стороны многих государств, Сергей Лукашевич разделил страны на две категории. По его словам, у стран, которые имели колонии в Африке, интерес был и продолжает быть в ресурсах, чтобы их экономики продолжали зарабатывать за счет дешевых ресурсов из Африки. "Конечно, мы с вами в этой компании не состоим. Мы в компании стран, которые смотрят на Африку достаточно честно и открыто и в состоянии принести пользу", - отметил он.

Сергей Лукашевич:

"Африка сейчас нуждается в очень многих технологических решениях, сельскохозяйственных исследованиях, промышленных сложных решениях. Мы, как страна, которая обладает компетенциями, можем это предложить в Африке".

Актуальное интервью | Сергей Лукашевич "Мы - друзья Африки". Как Беларусь укрепляет связи с континентом? О текущих отношениях Беларуси с африканскими странами, особенно с Угандой, мы поговорили с Сергеем Лукашевичем, первым замминистра иностранных дел Беларуси. - Почему Беларусь рассматривает Африку как стратегического партнёра? - Какие инициативы и проекты планируются в рамках сотрудничества с Угандой? - Как Беларусь может помочь в развитии сельского хозяйства и технологий в африканских странах? - Перспективы обмена студентами и образовательных программ между Беларусью и Угандой 25.02.2025 20:04

По его словам, в графиках визитов Президента и премьер-министра были африканские страны-партнеры, с которыми Беларусь выстраивает честные доверительные отношения на достаточно прозрачной платформе многополярного мира. "Мы честны с людьми, эти люди и страны честны с нами. Где еще мы найдем более правильный, органичный, гармоничный союз?" - задал вопрос первый замминистра.

Сергей Лукашевич:

"Когда мы приходим к таким партнерам, нас понимают, нас слышат, видят, что мы говорим правильные вещи. Потому что мы сами знаем, что такое двойные стандарты, мы сами знаем, что такое технологическое сдерживание, санкционное давление. Поэтому когда мы приходим и протягиваем руку, нам ее жмут. Жмут абсолютно откровенно и честно".

"Африка - большой континент, очень много стран. Наше движение в африканском направлении характеризуется детальным и точечным подходом. Мы смотрим на страну, мы думаем, что ей предложить, сочетаем свои компетенции в смелых технологических решениях. К примеру, Уганда хороша в производстве молока. Мы тоже не последняя страна в производстве молока. Но есть нюанс. До сих пор сбор молока в Уганде происходит вручную, а у нас давно машины, роботы. И здесь нам есть что предложить нашим угандийским партнерам", - отметил Сергей Лукашевич.