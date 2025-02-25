Лукашевич о новом механизме для взаимодействия с иностранными государствами

В Беларуси создается Комитет по торговле и экономическому сотрудничеству. Чем будет заниматься этот комитет, в программе "Актуальное интервью" попросили рассказать первого замминистра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича.

По его словам, решение о создании этого комитета было принято буквально перед самым официальным визитом правительственной делегации в Уганду. "Почему оно было принято премьер-министром так быстро? Потому что это рабочий механизм для взаимодействия с иностранными государствами, с нашими партнерами. Он подразумевает создание комитета, состоящего из двух частей: белорусской и в данном случае угандийской, которые в ходе встреч и обменов будут решать насущные вопросы наших экономик. Мы со своей стороны будем с вами решать то, что для нас актуально, они будут решать то, что для них актуально", - пояснил первый замминистра.

Сергей Лукашевич:

"Цель этого комитета - соединить интересы и найти общее решение на пользу народам как Уганды, так и Беларуси. Мы очень надеемся, что быстро пройдут процедуры формирования, признания, адаптации, другие бюрократические механизмы, мы приступим к практической реализации этих договоренностей".

Актуальное интервью | Сергей Лукашевич "Мы - друзья Африки". Как Беларусь укрепляет связи с континентом? О текущих отношениях Беларуси с африканскими странами, особенно с Угандой, мы поговорили с Сергеем Лукашевичем, первым замминистра иностранных дел Беларуси. - Почему Беларусь рассматривает Африку как стратегического партнёра? - Какие инициативы и проекты планируются в рамках сотрудничества с Угандой? - Как Беларусь может помочь в развитии сельского хозяйства и технологий в африканских странах? - Перспективы обмена студентами и образовательных программ между Беларусью и Угандой 25.02.2025 20:04

"Основная цель этого комитета - сделать наше торгово-экономическое взаимодействие эффективным, чтобы оно служило на пользу двум странам. Эффективность будет достигаться периодичностью встреч, прямым разговором, видением возможностей Беларуси и потребностей Уганды", - отметил представитель МИД Беларуси.

Сергей Лукашевич:

"Мы говорим А, мы говорим Б, мы говорим В, т.е. здесь мы пришли с такими комплексными решениями. Пускай это начало, но мы как институты власти сможем обеспечить мягкое гармоничное развитие взаимодействия между бизнесменами, между простыми людьми".

Первый замминистра иностранных дел Беларуси отметил, что первый шаг - это отмена виз для дипломатических и служебных паспортов, а также официальных (в Уганде есть еще и этот тип паспортов), чтобы люди смогли беспрепятственно приезжать. "С учетом того что у Беларуси нет посольства в Уганде, нет угандийского посольства в Минске, то это значительно облегчает соединение людей, их передвижение и контакты", - подчеркнул он.

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