Лукашевич о том, как северные технологии Беларуси могут помочь Уганде с райским климатом

За последнее время Беларусь открыла много представительств, отделений посольств и самих посольств на Африканском континенте. Во время недавнего визита в Уганду открыли офис почетного консула Беларуси. О чем говорит такая активность, в программе "Актуальное интервью" пояснил первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.

До официального визита правительственной делегации Беларуси в Уганду в феврале 2025 года министр иностранных дел Максим Рыженков принял решение об открытии почетного консульства Беларуси в этой стране. "Выдан был соответствующий документ, который в присутствии средств массовой информации, политиков, министров, простых граждан столицы Уганды был вручен в торжественной обстановке. И многие выступающие отмечали, что это первый шаг дипломатического присутствия Беларуси в этом регионе, - подчеркнул чиновник. - Мы рассматриваем наше почетное консульство как предприход дипломатического полноценного белорусского представительства".

Сергей Лукашевич:

"Хотя, с другой стороны, если почетный консул - хороший, крепкий предприниматель и двигает вопросы взаимодействия между странами в экономическом фокусе, то, может быть, даже будет достаточно и его. Но вы знаете, что мы просто так не открываемся. Мы открываемся именно там, где видим потенциал, где будет эффект. Мы начали с почетного консульства. Будем смотреть, как будет дальше развиваться".

Актуальное интервью | Сергей Лукашевич "Мы - друзья Африки". Как Беларусь укрепляет связи с континентом? О текущих отношениях Беларуси с африканскими странами, особенно с Угандой, мы поговорили с Сергеем Лукашевичем, первым замминистра иностранных дел Беларуси. - Почему Беларусь рассматривает Африку как стратегического партнёра? - Какие инициативы и проекты планируются в рамках сотрудничества с Угандой? - Как Беларусь может помочь в развитии сельского хозяйства и технологий в африканских странах? - Перспективы обмена студентами и образовательных программ между Беларусью и Угандой 25.02.2025 20:04

Белорусские компетенции хорошо известны в Уганде, они хорошо знают, как и чем интересен Африканский континент Беларуси, - отметил первый замминистра. "Есть успешные примеры белорусского содействия на Африканском континенте - Зимбабве, Нигерия и т.д. Соседи этих стран смотрят на этот пример, смотрят, как растет ВВП этих стран, как увеличивается урожайность благодаря белорусским удобрениям, как увеличиваются надои, как увеличивается производство мяса, обработка земель и т.д., и т.д., и т.д. Естественно, им интересно, как этого можно достичь", - считает он.

По его словам, раньше все колонизаторы говорили им, чтобы они занимались выращиванием только кофе и авокадо, и больше ничего. Кто-то золото добывал для богатых стран, кто-то еще какие-то редкоземельные металлы. "Сейчас страны уходят от предназначения моно, им интересен положительный опыт, у нас с вами есть этот положительный опыт, - уверен он, - мы можем предложить комплексные решения, если наши партнеры в этом заинтересованы".

Сергей Лукашевич:

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как они говорят, какая сладкая халва, пока не попробуешь, не поймешь. Премьер-министр говорил: "Вам нужно приехать, поездить на белорусском тракторе, посмотреть, как мы обрабатываем почву, как мы в достаточно строгом, ограниченном вегетационном периоде умудряемся собирать такое зерно, такие у нас показатели". Вы видите, какие условия здесь. Лето круглый год, температура меньше 24 градусов не опускается. Похоже на рай. Но именно мы, северяне, можем этому раю предложить те решения, в которых они на самом деле нуждаются. Поэтому мы зазываем их, мы приглашаем их".