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Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
Какие на сегодняшний день в нашей стране реализуются проекты с участием БРСМ, в студии "Первого информационного" рассказал Александр Лукьянов - первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Прежде всего Лукьянов отметил высокое доверие руководства страны и возросшую активность молодежи.
"Всебелорусские стройки, - напомнил он, - которые принимаются именно решением Президента, дают импульс молодежи не просто артикулировать о важности патриотического направления, а именно создавать своими руками. Ведь это очень важно. Они никогда не дадут это разрушить. Они всегда это будут защищать".
К слову, 2004 год принято считать началом возрождения традиции Всебелорусских молодежных строек. Первой такой стройкой в 2004 году была объявлена стройка Августовского канал в Гродненской области.
Бойцы БРСМ также принимали участие в строительстве БелАЭС, реконструкции "Хатыни", в строящемся патриотическом центре в Брестской крепости.
При строительстве патриотического центра в Брестской крепости отработало 18 отрядов. Это практически половина всех высших учреждений образования. Он отметил, что некоторые приезжали туда вместе с ректорами. Были и знаменитые спортсмены, представители органов власти, и ребята с семьями.
Также Лукьянов подчеркнул, что в Беларуси активно развиваются областные стройки: Музей воинской славы в Могилеве, в Гродно и Витебске - учреждения здравоохранения, в Гомеле "Красный берег", а в Минске это инфраструктура стадиона "Трактор". "Каждый объект ребята выбирают неслучайно. Это объекты, которые обслуживают население, это объекты, которыми сама молодежь активно пользуется. И это, если хотите, посыл в будущее".
Белорусская активная молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает. Поэтому инициативы ребят, доверие местных органов власти, руководство страны в этом отношении трудится, являются очень серьезным стимулом для того, чтобы развивать надежный фундамент, который сформирован в нашем государстве за 30 лет.
"Очень бы хотелось, чтобы эти объекты всегда обновлялись, и ребята этого хотят. Как они говорят, мы готовы к очередному трудовому десанту", - подытожил первый секретарь ЦК БРСМ.
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