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Общество
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
10 часов назад
Актуальное интервью
Алексей Ляхнович
транспорт
Президент
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Лукашенко на встрече со студентами: Моя главная обязанность - защитить страну
6 часов назад
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
11 часов назад
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
11 часов назад
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
11 часов назад
Политика
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Какие темы дня обсудили на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ
8 часов назад
Рыженков заявил, что Беларусь и РФ и дальше будут требовать невмешательства во внутренние дела
11 часов назад
Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности
12 часов назад
Рыженков о сотрудничестве Беларуси и России: Мы взаимно дополняем друг друга
12 часов назад
Рыженков: Нелегальная миграция неинтересна соседним с Беларусью странам ЕС
12 часов назад
Общество
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Выставки, интерактивные площадки, промышленный туризм - Могилев принял эстафету "Марафона единства"
6 часов назад
Военные командиры с женами побывали на экскурсии во Дворце Независимости
6 часов назад
Что поразило в испытанной Россией ракете "Орешник", в "Клубе редакторов" пояснил военный эксперт
6 часов назад
Пользователям WB в мессенджерах приходят сообщения о выигрыше - переходить по ссылке опасно
6 часов назад
Экономика
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Новые пути кооперации Беларуси и России - нашу страну посетила делегация Мурманской области
11 часов назад
Желающих все больше. В Беларуси более 500 ИП перерегистрировались в юрлица с 1 октября
18 часов назад
"Надо объединять усилия". Головченко о сотрудничестве в машиностроении Беларуси и России
21.11.2024
15:53
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
21.11.2024
14:14
Какие услуги будет оказывать новый транспортно-логистический центр под Минском
21.11.2024
09:08
В мире
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Заявление Путина о применении ракеты "Орешник" взорвало мировые СМИ
7 часов назад
"Так и сделаем": Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение
8 часов назад
Американский бизнес положил глаз на "Северный поток"
8 часов назад
США разрушили систему международной безопасности
10 часов назад
Регионы
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С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
11 часов назад
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
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В Молодечненском районе под колесами автомобиля погиб 9-летний мальчик
7 часов назад
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
19 часов назад
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
20 часов назад
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
22 часа назад
Кругозор
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18 ноября - день рождения Деда Мороза
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Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
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10.11.2024
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04.11.2024
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