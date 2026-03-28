Любимые ведущие "Первого информационного" участвуют в акции "Лес! Дабро! Парадак!"

"Лес! Дабро! Парадак!" - Министерство лесного хозяйства Беларуси запустило масштабную акцию в рамках пятилетки качества, и команда "Первого информационного" откликнулась первой! Точка сбора - Узденский лесхоз. Здесь ведущие взяли в руки не микрофоны, а лопаты и саженцы - и работа закипела.

Такого рода тимбилдинг очень символичен в Год белорусской женщины, потому что в акции принимают участие не только мужчины, но и прекрасные дамы.

Полина Шуба, ведущая телеканала "Первый информационный": "Мне кажется, каждому человеку нравится, когда его дом в полном порядке, когда он дышит чистым, свежим воздухом, когда его окружает прекрасная природа, зелень. Так вот чтобы все это у нас было и чтобы мы это передали нашим детям, будущим поколениям, ростки важно закладывать уже сейчас. Да и вообще, мне кажется, важно, чтобы каждый человек себе честно ответил на вопрос: что я сделал для Родины? И своим примером показывал детям, как важно благоустраивать наш общий дом, как важно его делать лучше".

"Первый информационный" уже второй год подряд принимает участие в республиканской акции по озеленению, но в этом году она символична, поскольку посвящена Году белорусской женщины, отметила Полина Шуба. "Наша белорусская женщина - воплощение силы нашей земли, она воплощение стойкости нашего народа, воплощение нежной красоты, нашей удивительной природы. Поэтому сегодня работаем с особым чувством, с особым настроением, что мы делаем большое, важное дело, которое останется нашим будущим поколением", - поделилась впечатлениями ведущая телеканала.