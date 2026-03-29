Любовь, ностальгия, деревянный домик - что манит иностранцев в Беларусь

Мечты о процветающей Европе давно расходятся с реальностью. Цены на продовольственные товары растут, а вот зарплаты европейцев за ними не успевают.

На экономическую обстановку наслаивается и ситуация политическая, которая сегодня складывается в Евросоюзе. И вот в таком глобальном беспорядке простые люди ищут очевидного: спокойствия, безопасности и стабильности в завтрашнем дне.

Островок мира. Так о нашей стране сегодня отзываются иностранцы, которые когда-то приехали в республику, чтобы познакомиться с ее природой, культурой и традициями.

Влюбились в Синеокую и остались в ней жить

Деревня Фариново Полоцкого района. Местечко на севере Беларуси, ставшее для Альгиса Гудаса вторым домом. Основательно в Беларусь из Кретинга перебрался в 2023-м. Супруга - белоруска. И, как признается за чашкой чая: наша страна подарила ему не только любовь.

Альгис Гудас, переселенец из Литвы:

"Я со своей пенсией могу прожить в Беларуси. Здесь все дешево, и коммунальные дешево. Там зимой мы платили 1 месяц - 118 евро только за одно отопление однокомнатной квартиры (не живем там), 2-й месяц - 105 евро".

По его словам, пенсионеры не могут прожить в больших квартирах и меняют.

И если большое видится на расстоянии, то жизнь на его родине уже давно не напоминает мечту о Европе.

Альгис Гудас, переселенец из Литвы:

"В Литве правительство как будто с ума сошло. Президент наш украинский флаг целует. Была независимость Литвы, украинский флаг носили по улицам. Чей это праздник, литовский или украинский? Все деньги отдают на Украину. Недавно писали, что опять 10 млн денег отдали на Украину. Отдали бы нашим людям: больницам, школам. Нет, они все деньги отдают туда".

"Я брату говорю, чтобы приезжал в гости. Был он один раз в Минске. Он говорит: "Не поедем, боимся". Сейчас на границе на литовской стороне плакат стоит: "Не езжайте в Беларусь, можете не вернуться оттуда". А зачем так? На литовском и на английском языке написано".

Для иностранцев из тех же стран Прибалтики сегодня Беларусь - настоящий островок стабильности и безопасности. В условиях нынешней геополитической обстановки это дорогого стоит. Собственный огород, две теплицы, баня. Что еще надо для счастливого долголетия?

Альгис Гудас, переселенец из Литвы:

"Как говорит жена, вот сиди под яблоней здесь на скамейке, все и радуйся жизни!"

Стабильность, безопасность, качественные продукты, доступная недвижимость. А еще - развитая инфраструктура, чистота городов, бесплатное образование и медицина. И это далеко не все, за что сегодня иностранцы выбирают Беларусь для жизни.

Из Клайпеды - в Полоцк. Вот уже более 30 лет белорусская земля для Алины Литвиновой - вторая родина. В нашу республику в свое время переехала вместе с мамой. Так и остались здесь. Получила образование (Алина закончила Витебскую академию ветеринарной медицины) и вот уже почти как два десятилетия трудится в районной ветеринарной станции. Начинала в должности ветврача, а сегодня уже начальник сектора. Баланс возможностей и безопасности - то, что особенно привлекает иностранцев в Синеокую.

Алина Литвинова, переселенка из Литвы:

"Тихо, спокойно, стабильно. В наше время это уже хорошо. Безопасно. Как посмотришь новости: у нас действительно нет ни землетрясений, ни наводнений, ни каких-то военных моментов. Важно, когда ты просыпаешься и понимаешь, что тебе не надо бояться, бежать и скрываться в бомбоубежищах - это очень безопасная, я считаю, страна".

"Мне здесь хорошо, мне здесь комфортно, я прикипела к этой школе, к этой земле, и вот уже 15 лет я тут живу. Пересекаешь границу - и мне кажется воздух другой, стоишь и дышишь им и думаешь: "Боже, какая красота!" - сказала Елена Карпович.

С трепетом, теплом и любовью об этнической Родине - Витебской области - говорит Елена Карпович. В 89-м, во время Всесоюзной комсомольской стройки Игналинской АЭС, уехала в Литву в Снечкус. Там познакомилась с супругом. И осталась жить. Получила литовское гражданство. Но спустя 22 года жизни в другой стране поняла: ее сердце принадлежит Беларуси.

Елена Карпович, переселенка из Литвы:

"Я достигла определенного положения, определенной должности. У меня было все. Я работала в сфере культуры. Мы организовывали международные фестивали, приглашали туда белорусов. Дружили и находили общий язык. И вот ты стоишь, у тебя все есть, все красиво, провожаешь белорусский коллектив, который приезжал в гости, и понимаешь, что твое сердце поехало с ними в Беларусь, а ты остался тут, - и у тебя слезы".

Женщина из TikTok с шуточным возмущением говорит: "Это что за такая белорусская наглость? Я еду на машине. И если впереди меня машина едет медленнее, она прижимается к обочине, уступая мне место для обгона. Я первый раз как такое увидела, вообще не поняла, почему они съезжают на обочину. Думаю, может, там полицейские впереди, может, меня подставляют? Так нет. Как мне потом вернуться назад в Европу? Я же вся поломанная!"

И таких видео о нашей стране в аккаунте Эдиты Ивановны edita_ivanovna с десяток. Здесь не только о белорусской культуре вождения. А еще много о красоте природы, жизни в глубинке и просто наблюдений жительницы Лондона, которая решила вернуться на Родину своего отца. На Островетчине в Гродненской области англичанка строит дом и активно рассказывает об этом. Когда работы завершатся, то вместе с супругом переедут.

"Вот она, моя сосенка. А запах такой древесины. Красота нечеловеческая, - восхищается в своем TikTok англичанка. - Работа идет бойко по разгрузке. Все цивильно, никто бревна руками не таскает. У нас есть машины. Красота! Любо-дорого смотреть! Работа кипит! А посмотрите, какая погода! Любо-дорого начинать стройку! Вот как это выглядит на данный момент. Через две недели появится мой дом".

Все больше иностранцев хотят и готовы приобрести дом мечты в нашей стране. Домики на селе - прекрасная возможность стать собственником недвижимости в экологически чистом месте.

И таким шансом сегодня активно пользуются, например, поляки.

Николай Кубович - один из них. Молодой человек закончил БГЭУ и сегодня активно исследует нашу республику. А еще собственными руками ремонтирует тот самый домик в деревне. И помогает людям из Польши приобрести их у нас. Только за год состоялось 9 сделок.

"Как вы видите, дерево уже покрашено недавно. Внутри сделано так, чтобы вы могли приехать и жить. Есть также кухня, там дальше телевизор, полки. Также я вижу, что кто-то сделал летнюю комнату. У нас хороший ремонт. Вы можете видеть, что кто-то уже отремонтировал его, но сохранил этот аутентичный стиль. Вообще, вы можете купить дом за 8 тыс. долларов и спокойно здесь приехать и жить летом", - рассказал молодой мужчина в TikTok zakazanepanstwo.

Евгений Батуревич, консультант отдела регулирования земельных отношений Государственного комитета по имуществу Беларуси:

"Приобретать дома иностранцы могут у нас без ограничений. Они могут приобретать их в собственность, владеть, распоряжаться ими, пользоваться. То, что касается именно земельных участков, здесь у нас есть определенные ограничения, которые установлены законодательством. Иностранцы на сегодняшний день могут, если мы говорим об общем порядке, получать земельные участки только в аренду. Максимальный срок аренды у нас в стране установлен 99 лет. Он может быть меньше, но не более 99 лет".