Малый электрический транспорт - как продлить сезон самокатов и велосипедов и не попасть в травмпункт

Активный отдых полезен для здоровья в любую пору года, и зима не исключение. Белорусы традиционно любят проводить холодное время года активно: катаются на лыжах и сноубордах на спортивных комплексах или рассекают лед на городских катках. Но помимо этих привычных забав есть и менее очевидный вариант, о котором знают немногие.

Нынешней зимой, не исключают синоптики, ожидается малоснежная погода, что открывает новую возможность: устроить "зимние покатушки" на малом электрическом транспорте. Главный вопрос заключается в безопасности.

Белорусская зима не устает кататься на температурных качелях: то крепкий минус, то неожиданный плюс. Казалось бы, о велосипедах и самокатах в такую погоду можно забыть. Пока шеринговые компании "ушли на зимние каникулы", любители активного отдыха все равно находят способы покататься.

Велосипед является одним из популярных и любимых видов легкого транспорта у белорусов. Если кто-то уже отправил своего "железного коня" на зимнюю спячку до весны, то настоящие энтузиасты знают: сезон можно и нужно продлевать. Главное - правильная "обувь" для двухколесного друга.

Фэтбайк - это внедорожник в мире двухколесного транспорта. Он проедет по песку, грязи, камням и даже по снегу и гололеду, а все благодаря его большим колесам с широкими покрышками.

Александра Жизневская, ведущий специалист по работе с клиентами:

"Для зимы больше всего подходят электровелосипеды с усиленной рамой, широкими покрышками и тормозными дисками. Очень важно использовать зимнюю резину, чтобы обеспечить более сильное сцепление со льдом и снегом".

Также хорошими вариантами для зимних прогулок являются электросамокат или скутер. Их широкие колеса в сочетании с хорошим протекторным рисунком, а также мощный мотор позволяют им сохранять стабильность и сцепление даже на коварных скользких дорогах.

Трицикл - это транспортное средство с тремя колесами, напоминающий что-то среднее между велосипедом и скутером. Главный козырь этого мини-автомобиля - его устойчивость. На нем практически невозможно поскользнуться и упасть, что делает его надежным и безопасным средством передвижения.

Выбор малого вида транспорта разнообразный. Главное преимущество - электропривод.

Алексей Гусаченко, замдиректора компании по продаже и обслуживанию электротранспорта:

"Во-первых, это современно и экологично. Во-вторых, комфортно и бюджетно, а также мобильно. Для передвижения не нужны права. Абсолютно любой человек способен управлять таким транспортом".

Но главное при езде на "зимних" электрогаджетах - быть осторожными, избегая больших углов наклона в поворотах и резких изменений скорости. Подбор правильной "обувки" для транспорта поможет снизить риск падений и получения травм.

Виктор Безбородько, ведущий специалист по работе с клиентами:

"Важно также следить за состоянием техники, то есть за тормозными дисками, регулярно чистить ее от влаги и соли, которые бывают на зимних дорогах. Зимой световой день короче, поэтому нужно использовать светоотражающие элементы, различные фликеры, чтобы быть заметным на дороге".

Также важно перед поездкой проверять и заряжать аккумулятор электротранспорта, а еще необходимо подготовить согревающий набор: термобелье, шлем, шарф или балаклаву, перчатки и наколенники. Такой комплект поможет защититься от холода и обеспечит безопасность во время поездки.