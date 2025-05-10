Мамыкин: Латвия очень хочет, чтобы Россия с ней что-нибудь сделала, например, начала боевые действия

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cda8ebd-9d00-4d89-b0c5-27d46c8c1e2e/conversions/4bcd8c55-b7de-4f18-9e5a-db258bcfb77c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cda8ebd-9d00-4d89-b0c5-27d46c8c1e2e/conversions/4bcd8c55-b7de-4f18-9e5a-db258bcfb77c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cda8ebd-9d00-4d89-b0c5-27d46c8c1e2e/conversions/4bcd8c55-b7de-4f18-9e5a-db258bcfb77c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cda8ebd-9d00-4d89-b0c5-27d46c8c1e2e/conversions/4bcd8c55-b7de-4f18-9e5a-db258bcfb77c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Символично, что в Латвии к 80-летию Великой Победы приняли решение убрать все, что связано с Великой Отечественной войной и искоренить всю память о ней.

К чему таким образом идет руководство страны. Может ли случиться сегодня война, подобная Второй мировой, предположил в "Актуальном интервью" экс-депутат Европарламента от Латвии, журналист Андрей Мамыкин.

Андрей Мамыкин:

"Наверное, в таких масштабах войны не будет. Все-таки в 1940-е годы воевала не только гитлеровская Германия, но и, например, Италия, милитаристская Япония. С другой стороны был СССР и другие государства, вступившие в антигитлеровскую коалицию".

Но, несмотря на это, Советский Союз понес самые большие потери, поэтому, думает эксперт, такой же войны, как Вторая мировая, не будет. Однако, по мнению Андрея Мамыкина, весь мир сейчас наблюдает, как Прибалтика активно разжигает огонь войны, хочет, чтобы Россия напала на нее, начала бомбить Ригу, Даугавпилс, или эти же действия сделала Беларусь как стратегический союзник Российской Федерации.

Андрей Мамыкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/089b36e5-ffe9-4cc0-b29d-d8e5bda099f6/conversions/f900be14-bc6d-4529-8458-78e4eaaeed03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/089b36e5-ffe9-4cc0-b29d-d8e5bda099f6/conversions/f900be14-bc6d-4529-8458-78e4eaaeed03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/089b36e5-ffe9-4cc0-b29d-d8e5bda099f6/conversions/f900be14-bc6d-4529-8458-78e4eaaeed03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/089b36e5-ffe9-4cc0-b29d-d8e5bda099f6/conversions/f900be14-bc6d-4529-8458-78e4eaaeed03-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Мамыкин

"Они, конечно, рассказывая о таких страшных событиях, может быть, не к месту делятся анекдотами, но я вспоминаю, как в одной шутке девушка едет в троллейбусе, а мужчина к ней прижимается. Она ему говорит: "Мужчина, вы уже третью остановку прижимаетесь ко мне". На что молодой человек отвечает: "Ну да, я же ничего не делаю". Девушка ему вновь: "Ну так делайте же что-нибудь!". Вот и Латвия очень хочет, чтобы Россия с ней что-нибудь сделала, например, начала активные боевые действия", - рассказал экс-депутат.