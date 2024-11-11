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"Марафон единства" принимает Солигорск. Расскажем, какую программу подготовили организаторы
"Марафон единства" принимает Солигорск. Республиканская общественно-культурная акция продолжает торжественное шествие по Беларуси и даже в праздники не делает паузу.
Эксклюзивную программу подготовили организаторы для жителей и гостей шахтерской столицы. Марафон подарит полезные встречи и просветительские проекты, полюбившиеся цеховые концерты и мастер-классы. Кроме того, в предрождественские дни устроят "Калядныя гулянні": в центре города развернется интерактивная выставка-ярмарка.
"Марафон единства" организован Минским облисполкомом таким образом, чтобы гости всех возрастов нашли активности по интересам. Будет вкусно и весело.
Свои локации обустроят учреждения культуры, образования и спорта Минщины. Можно будет познакомиться и с работой служб МЧС и УВД центрального региона. Сюрпризы подготовили и представители массмедиа области.
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"Марафон единства" принимает Солигорск
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