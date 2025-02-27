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Марио Науфал: Лукашенко действительно хочет мира
Предельно откровенно о нынешней международной обстановке, диалоге Москвы и Вашингтона, шагах новой американской администрации, перспективах мирного урегулирования в Украине.
Александр Лукашенко дал интервью для подкаста, премьера которого пройдет в Сети Х. В качестве интервьюера выступил Марио Науфал, американский блогер и бизнесмен, эксперт в области финансов, крипторынка и искусственного интеллекта, представитель новых медиа. Его прямые трансляции и многочисленные посты охватывают широкий спектр тем - от последних новостей до тенденций криптовалют. Гостями уже были Илон Маск, премьер-министр Словакии Фицо, президент Бразилии Болсонару, президент Венгрии Новак, премьер-министр Пакистана Имран Хан. Разговор с белорусским Президентом на самые важные темы большой геополитики длился полтора часа.
Марио Науфал был настроен на серьезный разговор с Президентом Беларуси и признавался, что видит своей миссией выстраивание мостов между Западом и Востоком с помощью новых медиа. При этом он выступает за то, чтобы США и Россия стали настоящими союзниками. После интервью блогер признался, что ему импонирует открытость белорусского лидера. А также рассказал, что самый главный момент, который он вынес для себя из беседы - это то, что Александр Лукашенко действительно хочет мира.
"Было довольно много журналистов, которые задавали разные вопросы с подвохом. Им нужно было поймать человека на слове, вырвать фразу из контекста и так далее, чтобы это понравилось боссам этих журналистов. На самом деле разрыв между Западом и Востоком, между Россией, Китаем и США, Европой и Беларусью постоянно ширился, - полагает американский журналист. - Есть то, за что Беларусь не любят в Европе, есть то, за что белорусы не любят европейцев. Но вы живете на одном и том же континенте, и, несмотря на все это, существуют связи, продолжаются торговые отношения. Нам нужно общаться. Если бы было больше таких разговоров, как сегодня, возможно, мы бы не оказались в ситуации конфликта. Нельзя делить мир на черное и белое. Ситуация непростая".
Что касается сегодняшней беседы, Марио Науфал подчеркнул, что она была невероятно интересной. "Я считаю, что аудитория должна услышать мнение Президента Александра Лукашенко, она должна узнать, что он думает о нынешней ситуации", - выразил свое мнение блогер.
В последнее время поступает много обращений от новых западных медиа с просьбой об интервью с Александром Лукашенко. На Западе есть большой запрос на мнение Президента Беларуси по международной повестке дня и развитию ситуации в регионе.