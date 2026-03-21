Мариупольский театр взорвали в самом сердце, но он уже почти восстановлен и скоро примет зрителей

Как после взрыва в 2022 году восстановили Мариупольский русский драматический театр, в программе "Война и мир" рассказали ведущий мастер сцены Наталья Атрощенкова и начальник управления капитального строительства Администрации городского округа Мариуполь ДНР Яна Мирошниченко.

Наталья Атрощенкова показала подвал, где в 2022 году прятались 22 человека, среди которых было семь детей и один младенец. Все боевые действия они провели под зданием. "Все вместе, дружно, - вспоминает она. - Мужчины ходили за водой. Далеко надо было идти, особенно тяжело было по гололеду. Собрали все запасы в кучу, что у кого было в холодильниках. Готовили еду на мангале на улице".

Женщина рассказала, что когда украинцы уходили, они устроили пожар. Сейчас видны закопченные трубы и стены. По ее словам, поджигали изнутри. Ее театральный поклонник, который работает в водоканале, провел для нее воду. "К нам приходили и чужие люди, не только из нашего дома. Время от времени ночевали, - вспоминает она. - Когда загорелся соседний дом, все затянуло дымом и им пришлось бежать через дорогу в ДК, потому что люди боялись, что все загорится. А в ДК было человек 500, наверное, в подвале", - отметила Наталья Атрощенкова.

Она рассказала, что очень переживала за театр, каждый день выходили с сестрой посмотреть, стоит ли здание. Но все же драмтеатру уцелеть не удалось.

"Я услышала взрыв, через несколько часов мы вышли на улицу и с проспекта увидели, что дымится та сторона. Конечно, у нас сердце упало. Взрыв был изнутри, спровоцированный теми, кто здесь находился, - уверена женщина. - В театре был один вэсэушник, работал артистом. Ему даже звание дали заслуженного артиста Украины".

Мариупольский русский драматический театр

"Все дома, слава богу, приводят в порядок, - радуется она. - Есть сталинские постройки 1956-го, 1954-го годов, а часть была еще дореволюционная".

"Внешне все это будет восстановлено. Театр старый. Его сдали в 1960 году. Здесь была уникальная люстра, таких в Украине две: у нас и в оперном театре в Одессе. Она одна из первых пострадала. У нас очень театральный город. Сюда труппы стали приезжать с 1847 года и пользовались большим успехом. Знаменитые артисты приезжали. А в 1880 году купец и общественный деятель Шаповалов построил концертный зал. Образовалась труппа. Был греческий театр. К 60-му году приехали из Кировограда актеры, потом стали приезжать и из России. Наш театр в Украине славился - один из лучших театров. Были гастроли по всему Союзу. Встречали на ура. Изумительные были гастроли тогда, - вспоминает Наталья Атрощенкова. - Как только все стало украинским, гастроли прекратились".

ведущий мастер сцены Наталья Атрощенкова

"Я любила этот театр, - призналась она. - Я выросла в этом городе. Для меня это самый лучший театр на свете. У нас были изумительные актеры. Я это помню с детства".

Яна Мирошниченко, начальник управления капитального строительства Администрации городского округа Мариуполь ДНР

Яна Мирошниченко, начальник управления капитального строительства Администрации городского округа Мариуполь ДНР:

"На сегодняшний день здесь осталось закончить пусконаладочное оборудование сцены и световое оборудование. И драмтеатр на 99 % готов встречать своих зрителей. Вместимость драматического театра 500 человек".