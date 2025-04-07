Маркевич о "коалиции желающих": Есть точка зрения, что это новая Антанта

Есть ли попытки сформировать из "коалиции желающих" какую-то альтернативу Североатлантическому альянсу НАТО, так как такая тема периодически проскакивает в обсуждениях о необходимости формировать собственные европейские войска.

На такой вопрос ответил в "Актуальном интервью" завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

Формирование своих войск может быть в определенной степени санкционным противостоянием с США, ведь сложно говорить о единстве в рамках военного блока, если имеются экономические проблемы.

Есть такая точка зрения, что это новая Антанта, но кроме разговоров, никаких конкретных действий не видно, потому что очень сложно решить такие организационные вопросы. Александр Маркевич

В таком случае нужно решить, кто будет командовать этими европейскими войсками, из каких контингентов будут состоять, по каким уставам действовать. Все перечисленное является рядом сложностей. И самое главное, что это не согласовано с США, которые имеют далеко не последнее значение в НАТО.

Эксперт предположил, что Штаты не против этого, судя по заявлениям и их политическим действиям. Например, они как будто и не прочь отдать Украину, с точки зрения военной составляющей, Франции, Великобритании или вовсе какой-то другой коалиции. "Но в таком случае важна и принципиальная позиция США, которая заключается в том, что они хотели бы урегулировать конфликт хотя бы на политическом уровне, а потом уже остальную составляющую отдать в руки европейцам", - считает Александр Маркевич.

Отсюда возникает ком проблемных вопросов, который только нарастает, но только непонятно для чего. И естественно, что Европа не является стороной переговоров, проходивших в Эр-Рияде. Но если вдруг они станут стороной переговоров, то это намного усложнит реальные договоренности. Поэтому, как отметил завкафедрой, Европу никуда и не приглашают.