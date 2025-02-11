Марочко о "Минск-2": Киевское руководство создавало видимость переговорного процесса

По "Минску-2" предполагалась еще реформа Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А еще обмен пленными на основе принципа "всех на всех".

"Первый обмен военнопленных происходил на официальном уровне через Минские соглашения на территории ДНР, но даже в тот момент обмен "всех на всех" не произошел, потому что списки Украина постоянно тасовала, то у них нет людей, то они отказываются на обмен. Потом через представителей Международного Красного Креста мы узнаем, что на них надавили и заставили написать эту бумагу. Украина полностью саботирует переговорный процесс. Т.е. они создавали видимость переговорного процесса. Киевское руководство отдавало приказы наносить удары тяжелой артиллерией 152 мм просто по жилым кварталам того же Стаханова, Брянки, других каких-то прифронтовых территорий".