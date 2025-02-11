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Марочко о "Минск-2": Киевское руководство создавало видимость переговорного процесса
12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") из 13 пунктов, в целом он совпадал с сентябрьскими договоренностями.
Документ предусматривал прекращение огня с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон в целях создания буферной зоны шириной не менее 50 километров. Контроль за выполнением возложили на ОБСЕ.
По "Минску-2" предполагалась еще реформа Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А еще обмен пленными на основе принципа "всех на всех".
Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР (2014-2019 гг.), военный и общественный деятель:
"Первый обмен военнопленных происходил на официальном уровне через Минские соглашения на территории ДНР, но даже в тот момент обмен "всех на всех" не произошел, потому что списки Украина постоянно тасовала, то у них нет людей, то они отказываются на обмен. Потом через представителей Международного Красного Креста мы узнаем, что на них надавили и заставили написать эту бумагу. Украина полностью саботирует переговорный процесс. Т.е. они создавали видимость переговорного процесса. Киевское руководство отдавало приказы наносить удары тяжелой артиллерией 152 мм просто по жилым кварталам того же Стаханова, Брянки, других каких-то прифронтовых территорий".
К сожалению, регулярные нарушения договоренностей Киевом уничтожили надежду на мир для Донецка и Луганска.
10 лет попыткам поиска мира. 11 февраля 2015 года внимание всех было приковано к Минску. Во Дворце Независимости начались переговоры "нормандской четверки" - Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. Саммит длился 17 часов. Но какие детали стали видны только спустя время, и теперь видятся по-другому. Что вспоминают очевидцы тех событий из Минска, Москвы, Донецка и Луганска и Дебальцево. Как там в ту ночь ждали вестей из Беларуси? Об этом подробнее смотрите в фильме "В поисках мира. Как "нормандская четверка" искала мир в Минске?"