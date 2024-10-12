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Масштабная праздничная программа ждет гостей "Марафона единства" в Молодечно
"Космическая" встреча на железнодорожном вокзале, "Факты на стол" во время квеста и гала-шоу с песнями, объединившими Беларусь.
"Марафон единства" продолжится 12 октября в Молодечно.
Познавательная программа для истинных белорусов начнется в 10 утра с официального открытия "Мурала ценностей". Это подарок, инициированный БРСМ. В ожидании премьеры республиканского праздника город провел целый месяц.
О "Марафоне единства" узнали более 2 млн пользователей социальный сетей. Для блогеров, приехавших в Молодечно, провели экскурсию по предприятиям и культурным учреждениям. Авторы контента для TikTok и Instagram побывали на "Молодечномебели" и в театре батлейки.
Организаторы акции предложили раскрыть поводы для гордости через интернет-платформы и научиться делать выбор в жизни на "НЕскучных НЕлекциях". Их провела замминистра образования для учащихся двух колледжей города.
11 октября прошла репетиция гала-концерта, который станет кульминацией акции "Марафон единства".
Гала-концерт покажет "Беларусь 3" в 18:00
Кроме известных артистов, выступят также исполнители из Минской, Гродненской и Витебской областей. Свои номера представят и хореографические коллективы.
Концерт покажет Белтелерадиокомпания. Эфир в 18:00 на канале "Беларусь 3".
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