Масштабная праздничная программа ждет гостей "Марафона единства" в Молодечно

"Космическая" встреча на железнодорожном вокзале, "Факты на стол" во время квеста и гала-шоу с песнями, объединившими Беларусь.



"Марафон единства" продолжится 12 октября в Молодечно.

Познавательная программа для истинных белорусов начнется в 10 утра с официального открытия "Мурала ценностей". Это подарок, инициированный БРСМ. В ожидании премьеры республиканского праздника город провел целый месяц.

Фото: БЕЛТА

О "Марафоне единства" узнали более 2 млн пользователей социальный сетей. Для блогеров, приехавших в Молодечно, провели экскурсию по предприятиям и культурным учреждениям. Авторы контента для TikTok и Instagram побывали на "Молодечномебели" и в театре батлейки.

Организаторы акции предложили раскрыть поводы для гордости через интернет-платформы и научиться делать выбор в жизни на "НЕскучных НЕлекциях". Их провела замминистра образования для учащихся двух колледжей города.

11 октября прошла репетиция гала-концерта, который станет кульминацией акции "Марафон единства".

Гала-концерт покажет "Беларусь 3" в 18:00

Кроме известных артистов, выступят также исполнители из Минской, Гродненской и Витебской областей. Свои номера представят и хореографические коллективы.