Мечтали попасть в Третий рейх - почему латышские легионеры отличались особой жестокостью

22 марта ежегодно Беларусь скорбит. В этот день только в 1943 году были сожжены ни в чем не повинные жители Хатыни. Хатынь - одна из деревень, ставшая символом, местом памяти и глубокой скорби.

А 16 марта Латвия ежегодно с почестями чествует палачей белорусских детей. Нацисты из легиона СС - национальные герои современной Латвии.

Сегодня это мог быть развивающийся агрогородок Беларуси, но здесь нет смеха детей, шума жизни, а есть только таблички с именами целых истребленных семей, оборвавшиеся нити поколений. Тогда самой маленькой жертве было всего семь недель, а могло бы быть уже за 80 лет, а за ним еще три поколения белорусов, у которых отобрали право на рождение.

Согласно разработанному нацистами плану "Ост", 75 % белорусов должны были быть истреблены, а оставшаяся четверть - стать прислугой немецких господ, послушными рабами, лишенными какого-либо этнического самосознания. Но немцы не любили марать руки, и самая грязная работа возлагалась на фанатичных приспешников из числа украинцев и прибалтов.

Ежегодно в Латвии 16 марта проходит марш почести в честь легионеров WAFFEN SS. Сегодня их меньше, но память о них стала частью государственной политики.

Игорь Гусев, историк (Латвия):

"Беда не в том, что проходят бывшие участники легиона СС. Их не так много-то уже и осталось - может быть, несколько человек. А то, что реально сейчас проходят массовые шествия наследников этих персонажей, уже молодых нацистских выкормышей, воспитанных в соответствии с идеями нацизма и человеконенавистничества. Вот что главное в этом вопросе".

Однако о подвигах борцов за независимость в Латвии принято рассказывать избирательно. Говорят, если и были в СС, то только принудительно.

Первые латвийские нацистские батальоны начали формироваться еще в 1941 году. Массовый рекрутинг в латышские полицейские батальоны шел уже в 1942-м. Им предоставлялись различные выгодные условия.

В латышской националистической среде распространялось мнение, что это зародыш будущей национальной армии, даже костяк, а немцы создадут некий протекторат марионеточного государства на территории Латвии. Значительной частью латышей двигало исключительное желание наживы.

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23846d9a-53ae-4f10-ae38-5f20f71bf773/conversions/0a2eb68f-fdb2-4a7b-879c-cba79be0ca61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23846d9a-53ae-4f10-ae38-5f20f71bf773/conversions/0a2eb68f-fdb2-4a7b-879c-cba79be0ca61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23846d9a-53ae-4f10-ae38-5f20f71bf773/conversions/0a2eb68f-fdb2-4a7b-879c-cba79be0ca61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23846d9a-53ae-4f10-ae38-5f20f71bf773/conversions/0a2eb68f-fdb2-4a7b-879c-cba79be0ca61-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Немцы платили латышским коллаборационистам в разы больше, чем русским, украинским или белорусским предателям. Латвийцы служили Адольфу Гитлеру с особым рвением и жестокостью, желая быть замеченными и пойти выше по службе, заработать теплое место в мире Третьего рейха.

Достаточно вспомнить об акции "Зимнее волшебство" - это одна из многих нацистских карательных операций. Но основной ударной силой в ней были не немецкие подразделения, а латышские полицейские батальоны.

Из примерно 5-5,5 тыс. участников карательной экспедиции на территории Беларуси и России под названием "Зимнее волшебство", около 4 тыс. составляли чины латышских полицейских батальонов и латышской вспомогательной полиции безопасности. Владимир Симиндей, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память"

За 1,5 месяца операции карателями были сожжены более 430 деревень, уничтожены более 10 тыс. мирных жителей, а еще тысячи угнаны на принудительные работы. Сегодня в государственной политике Латвии, впрочем, как и Украины, палачи белорусского народа являются не пособниками нацистов, а героями, которые 80 лет назад якобы боролись за свободу и независимость. Хотя вот получится ли внятно объяснить, почему борьба за независимость, например, в Латвии заключалась в убийстве белорусских детей на белорусской земле.

О государственной политике Латвии на крови белорусских детей, смотрите подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой "Катюшин расчет".