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Мечтали попасть в Третий рейх - почему латышские легионеры отличались особой жестокостью
22 марта ежегодно Беларусь скорбит. В этот день только в 1943 году были сожжены ни в чем не повинные жители Хатыни. Хатынь - одна из деревень, ставшая символом, местом памяти и глубокой скорби.
А 16 марта Латвия ежегодно с почестями чествует палачей белорусских детей. Нацисты из легиона СС - национальные герои современной Латвии.
Сегодня это мог быть развивающийся агрогородок Беларуси, но здесь нет смеха детей, шума жизни, а есть только таблички с именами целых истребленных семей, оборвавшиеся нити поколений. Тогда самой маленькой жертве было всего семь недель, а могло бы быть уже за 80 лет, а за ним еще три поколения белорусов, у которых отобрали право на рождение.
Согласно разработанному нацистами плану "Ост", 75 % белорусов должны были быть истреблены, а оставшаяся четверть - стать прислугой немецких господ, послушными рабами, лишенными какого-либо этнического самосознания. Но немцы не любили марать руки, и самая грязная работа возлагалась на фанатичных приспешников из числа украинцев и прибалтов.
Ежегодно в Латвии 16 марта проходит марш почести в честь легионеров WAFFEN SS. Сегодня их меньше, но память о них стала частью государственной политики.
Игорь Гусев, историк (Латвия):
"Беда не в том, что проходят бывшие участники легиона СС. Их не так много-то уже и осталось - может быть, несколько человек. А то, что реально сейчас проходят массовые шествия наследников этих персонажей, уже молодых нацистских выкормышей, воспитанных в соответствии с идеями нацизма и человеконенавистничества. Вот что главное в этом вопросе".
Однако о подвигах борцов за независимость в Латвии принято рассказывать избирательно. Говорят, если и были в СС, то только принудительно.
Первые латвийские нацистские батальоны начали формироваться еще в 1941 году. Массовый рекрутинг в латышские полицейские батальоны шел уже в 1942-м. Им предоставлялись различные выгодные условия.
В латышской националистической среде распространялось мнение, что это зародыш будущей национальной армии, даже костяк, а немцы создадут некий протекторат марионеточного государства на территории Латвии. Значительной частью латышей двигало исключительное желание наживы.
Немцы платили латышским коллаборационистам в разы больше, чем русским, украинским или белорусским предателям. Латвийцы служили Адольфу Гитлеру с особым рвением и жестокостью, желая быть замеченными и пойти выше по службе, заработать теплое место в мире Третьего рейха.
Достаточно вспомнить об акции "Зимнее волшебство" - это одна из многих нацистских карательных операций. Но основной ударной силой в ней были не немецкие подразделения, а латышские полицейские батальоны.
Из примерно 5-5,5 тыс. участников карательной экспедиции на территории Беларуси и России под названием "Зимнее волшебство", около 4 тыс. составляли чины латышских полицейских батальонов и латышской вспомогательной полиции безопасности.
За 1,5 месяца операции карателями были сожжены более 430 деревень, уничтожены более 10 тыс. мирных жителей, а еще тысячи угнаны на принудительные работы. Сегодня в государственной политике Латвии, впрочем, как и Украины, палачи белорусского народа являются не пособниками нацистов, а героями, которые 80 лет назад якобы боролись за свободу и независимость. Хотя вот получится ли внятно объяснить, почему борьба за независимость, например, в Латвии заключалась в убийстве белорусских детей на белорусской земле.
О государственной политике Латвии на крови белорусских детей, смотрите подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой "Катюшин расчет".
Фото: РИА Новости