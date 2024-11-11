Мелешкин: Во многом трудный 2024 год по части инфраструктуры не просел в Беларуси ни капли

Еще больше сплотит белорусов объявленная Президентом Александром Лукашенко пятилетка качества. И первый ее год будет Годом благоустройством страны. Люди объединятся в стремлении внести свой вклад в развитие крупных городов и небольших деревень.

Таким мнением с "Первым информационным" телеканалом поделился член Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Мелешкин. Спикер верхней палаты отметил: белорусы ценят то, что сделано для комфортной жизни их семей.

Именно от развитой инфраструктуры зависит экономическое, социальное, культурное развитие. Поэтому решение, озвученное главой государства в новогоднем поздравлении, выглядит оправданно для белорусов. Сергей Мелешкин

Как подчеркнул член Совета Республики, трудный во многих отношениях 2024 год по части инфраструктуры не просел ни капли - реконструировались дороги, строились социальные объекты, вводилось жилье, были благоустроены общественные территории.