Мендкович: Позиции России и Украины далеки друг от друга

Стамбульская встреча Украины и России не принесла ощутимых результатов, а разногласия двух сторон серьезно тормозят ход переговорного процесса.

"Я считаю, что переговоры остаются достаточно малосодержательными, потому что Киев не готов на реальные уступки, не готов учитывать интересы России. Продолжаются переговоры об обмене пленными, что является важным гуманитарным результатом, но приближение конца кризиса, к сожалению, не предвещает. Трудно ожидать развития переговорного процесса", - отметил политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия) Никита Мендкович.