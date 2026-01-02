3.71 BYN
Мендкович про атаку в Херсонской области: ВСУ наносят удары вне линии фронта
Очередной удар по Херсонской области снова поставил в центр внимания вопрос безопасности мирного населения.
Атака, повлекшая человеческие жертвы, по оценкам экспертов, не имела военного смысла и стала еще одним примером эскалации за пределами линии фронта. Мнение эксперта.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):
"Очередная атака ВСУ на территорию Херсонской области, повлекшая жертвы среди мирных жителей, это еще один очевидный пример террористической тактики официального Киева. Не имея возможности переломить в свою пользу ситуацию на фронте, они совершают теракты против мирного населения, убивают женщин и детей. Совершенно очевидно, что атакованный ими объект не имел военного значения, там не было военных людей. Более того, ресторан, в котором погибли мирные жители, принадлежал украиноязычным жителям Херсонской области. Совершенно очевидно, что это исключает любые возможности замалчивания и игнорирования террористической деятельности официального Киева. Очевидно, что преступный режим нужно воспринимать именно как террористическую организацию и бороться с ней соответственно. Любой саботаж, призывы к компромиссам и сохранению этого преступного образования можно приравнять к пособничеству".