"Очередная атака ВСУ на территорию Херсонской области, повлекшая жертвы среди мирных жителей, это еще один очевидный пример террористической тактики официального Киева. Не имея возможности переломить в свою пользу ситуацию на фронте, они совершают теракты против мирного населения, убивают женщин и детей. Совершенно очевидно, что атакованный ими объект не имел военного значения, там не было военных людей. Более того, ресторан, в котором погибли мирные жители, принадлежал украиноязычным жителям Херсонской области. Совершенно очевидно, что это исключает любые возможности замалчивания и игнорирования террористической деятельности официального Киева. Очевидно, что преступный режим нужно воспринимать именно как террористическую организацию и бороться с ней соответственно. Любой саботаж, призывы к компромиссам и сохранению этого преступного образования можно приравнять к пособничеству".