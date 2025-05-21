Международный литературный фестиваль стартует в Минске 29 мая

"Славянская лира" зазвучит со сцены Дома Москвы. Международный литературный фестиваль пройдет в 12 раз, это инициатива белорусов.

Здесь будут читать стихи и свою авторскую прозу на протяжении трех дней. Объединение "Полоцкая ветвь" однажды выступила с предложением организовать такой фестиваль, чтобы популяризировать качественный литературный русский язык.

Олег Зайцев, председатель жюри фестиваля "Славянская лира", писатель, публицист:

"80-летие Великой Победы обязательно, тема СВО, темы сегодняшних современных проблем, которые характерны для наших граждан двух государств, волнуют наших участников. Это будет прежде всего то, что происходит у нас на постсоветском пространстве, поскольку это все-таки рядом и каждому из участников предварительного заочного конкурса, который мы объявляем, оно близко и понятно".

Александр Дурасов, прозаик, автор трилогии "Чужой для всех":

"Нынешние события накладывают отпечаток на творчество любого писателя, поэта и прозаика. Мне более характерно писать о Великой Отечественной войне. Лучше всего найти тех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне или просто видели эту войну, те события, которые проходили на их глазах".