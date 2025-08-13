Международный молодежный медиафорум "ШУМ" проходит в Калининграде

Сделать медиапространство адаптивным для всех возрастных групп. В Калининградской области стартовал традиционный международный медиафорум "ШУМ". Беларусь - в числе участников.

Медиа - медиатор между бизнесом, государством и социальными институтами. Об этом говорит молодежь из 16 стран мира в Калининградской области на молодежном медиафоруме "ШУМ". Что особенно примечательно, вчера весь мир отмечал Международный день молодежи. Молодые, амбициозные эсэмэмщики, копирайтеры, перспективные режиссеры и сценаристы объединились в 30 команд, чтобы поработать над интересными кейсами в формате хакатона. Это и популяризация социально значимых профессий, развитие международной молодежной дипломатии, нестандартные подходы к подаче новостей и, конечно, медиаэтика в использовании искусственного интеллекта при создании контента. Есть также трек Союзного государства, что особенно важно при выстраивании совместной информационной политики.

Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области России:

"По итогам прошлого форума, мы увидели, что эта площадка не только для того, чтобы здесь профессионально обменялись мнениями, формировали действительно очень интересные практики, обменивались практиками, но мы видим по отзывам, которые приходят в течение года, что эта площадка в том числе позволила подружить очень большое количество молодежи во всем мире".

В этом году конкурс на участие составил 15 человек на место. Для тех, кто не прошел конкурсный отбор, в этом году предусмотрена отдельная цифровая программа. Все зарегистрировавшиеся получат доступ к образовательным материалам и смогут повысить шансы на участие в будущем. Белорусская делегация "шумит" не в одиночку, она представлена 12 молодыми редакторами и руководителями студенческих СМИ, телевидения и радио.

Ольга Мацука, руководитель пресс-службы Полесского государственного университета:

"Я безумно люблю нашу медийку. Это очень интересно, особенно сейчас, когда у нас идет информационный век. Поэтому надеюсь, что останутся только позитивные эмоции".

Олег Казеко, специалист информационно-аналитического отдела Республиканского молодежного центра при Министерстве образования Беларуси:

"На форум "ШУМа" в 2025 году хотели очень много белорусов попасть, но сейчас у нас только 12 делегатов, отбор был очень жестким. И, как вы понимаете, попали на самом деле лучшие из лучших. Это и региональные СМИ, и представители телеканалов. Поэтому конкуренция была достаточно серьезная, но при этом у нас есть что рассказать, есть что показать, мы готовы на продуктивную, интересную работу".