Международный симпозиум кондитеров откроется в Минске 16 апреля и соберет около 300 участников из 9 стран: Беларуси, России, Германии, Италии, Франции, Китая, Швейцарии, Польши и Чехии. Участники обсудят вызовы завтрашнего дня.



В числе экспертов - представители Минсельхозпрода, а также руководители белорусских предприятий. Запланированы сессии "Производство. Технологии. Кадры" и "Маркетинг. Бренды. Потребители", а также интерактив для маркетологов.