MILEX-2025 позволяет расширить контакты и наладить сотрудничество

Такие выставки, как MILEX, позволяют участникам расширить контакты и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Об этом журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на международной выставке вооружения и военной техники.

Форум открылся 21 мая. В 2025 году на площадке работают более 50 делегаций из 30 стран. Нынешняя выставка обещает стать самой масштабной и в силу локации (впервые экспозиция в стиле "милитари" проходит на базе нового Минского международного выставочного центра).

"Здесь представлены приоритетные выставки Российской Федерации, Китая, Ирана, Пакистана и многих других стран. Образцы, которые сегодня демонстрирует Беларусь, изготовлены совместно с Российской Федерацией на совместных предприятиях. Это абсолютно объективно, потому что Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами, у нас Союзное государство. Мы вместе вырабатываем направления защиты нашего оборонного пространства, у нас подписаны общие стратегические документы: Концепция безопасности Союзного государства, Военная доктрина Союзного государства", - отметил Александр Вольфович.