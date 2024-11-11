Минчане оценили новые станции метро - что им понравилось

Из мозаики новых открытий и создается глобальное полотно качественного уровня жизни. Зеленая ветка столичного метро теперь состоит из семи станций, две из которых - пересадочные. "Аэродромная", "Немаршанский Сад" и "Слуцкий Гостинец" открылись накануне.

Анастасия Бенедисюк спустилась в подземку и пообщалась с жителями "Минск-Мира" и Курасовщины: как им такой подарок к Новому году?

Пересечение Теслы и проспекта Мира. Отсюда начнем движение. Район молодой и все еще активно застраивающийся. Поэтому и "Аэродромная", новая станция, самая крупная на всей Зеленолужской линии.

Ее здесь ждали. Это понятно по количеству людей. Даже тем, кому никуда не нужно, все равно - прямиком к станции!

"Собираюсь здесь покупать квартиру, поэтому ходила смотреть, когда его откроют. Я вообще довольна, даже в кафе сходила, кофе выпила, отметила", - поделилась пассажирка.

"В будущем это будет прямая ветка в Зеленый Луг, к моей маме", - рассказала молодая женщина.

Из удобств - зарядка для гаджетов. И в подземном переходе, и на самой станции. А вообще здесь все с отсылкой к небу. Место бывшего аэродрома. Отделка в основном из отечественных материалов. Турникеты, эскалаторы, лифты - тоже белорусские. И это главная новость для жителей района.

10 метров в ширину, 106 - протяженность. На середине платформы в перспективе появится переход на четвертую линию метро.

Один из выходов метро на "Аэродромной" ведет сразу к ТЦ "АвиаМолл", это тоже удобно. Особенно накануне Нового года можно оперативно, не тратя времени на переходы и светофоры, успеть купить продукты или подарки.

Следующая остановка "Неморшанский Сад". Теперь без пробок и очень быстро можно попасть в Больницу скорой медицинской помощи, РНПЦ травматологии и ортопедии, 3-ю детскую больницу. Тут уже все в зеленых тонах. Отсылка к березовым рощам.

"В час пик метро очень помогает, такая красота, такой подарок на Новый год! Зимой - тепло, летом прохладно", - рассказал мужчина.

"И очень хорошее предложение от Президента по поводу открытого метро в города-спутники. Если это сделают, то вообще будет замечательно", - считает другой пассажир.

На этом месте примерно 150 лет назад был сад. В этом районе находилась усадьба помещиков Неморшанских. Над нами - перекресток улиц Кижеватова и Осиповичской. Кстати, по проекту предусмотрено, что при необходимости станцию можно удлинить!