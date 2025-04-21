Минчанка дважды попала на крючок мошенников

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Жительница столицы дважды стала жертвой аферистов: сперва женщина попыталась заработать на криптобирже, а после с просьбой вернуть деньги обратилась к лжеюристу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД столицы обратилась минчанка, которая стала жертвой аферистов. В прошлом году женщина инвестировала около 20 тыс. рублей в криптобиржу, но ее попытки вывести заработанное не увенчались успехом.

Спустя полгода ей позвонил незнакомец и рассказал, что также стал жертвой криптомошенников, но нашел юриста и смог вернуть свои деньги. Минчанка, доверившись звонившему, обратилась к специалисту и перевела ему свыше 4 тыс. рублей для возврата средств. Тем не менее, даже после этого ей не удалось вернуть свои деньги: собеседник перестал отвечать и удалил переписку в мессенджере.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.