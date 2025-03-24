Минэкономики: В Беларуси садоводческое товарищество может стать населенным пунктом

"Садоводческое товарищество в Беларуси при определенных обстоятельствах может стать населенным пунктом". Такое заявление сделали в юридическом управлении Министерства экономики Беларуси. Решение может быть принято только на общем собрании дачного кооператива.

Ирина Скачкова, консультант юридического управления Министерства экономики Беларуси: "Не секрет, что отдельные товарищества, особенно в пределах города Минска и областных центров, похожи на коттеджные поселки с развитой инфраструктурой, с газоснабжением, центральным водоснабжением, канализацией, хорошей дорогой. По этому положению в садоводческом товариществе предусмотрена возможность принимать на общем собрании решение об обращении в местные исполкомы с просьбой присоединиться к населенному пункту либо образовать на базе садоводческого товарищества населенный пункт".