Министр энергетики рассказал, как идет подготовка к строительству третьего энергоблока БелАЭС

"В соответствии с поручением главы государства мы приступили к проработке вопроса реализации в Беларуси развития атомной энергетики в виде третьего блока на Белорусской атомной электростанции, - рассказал глава ведомства. - Для того чтобы приступить к реализации этого проекта, нам необходимо подготовить пакет документов. Начинаем проработку определенного рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом", в котором будут оговорены технические и экономические условия реализации данного проекта. Для формирования этого рамочного соглашения сегодня сформирована рабочая группа на уровне Министерства энергетики и госкорпорации "Росатом". Эта рабочая группа уже провела несколько заседаний, идет детальное обсуждение".