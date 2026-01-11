3.68 BYN
Министр энергетики рассказал, как идет подготовка к строительству третьего энергоблока БелАЭС
Принято решение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. Как идет подготовка, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
"В соответствии с поручением главы государства мы приступили к проработке вопроса реализации в Беларуси развития атомной энергетики в виде третьего блока на Белорусской атомной электростанции, - рассказал глава ведомства. - Для того чтобы приступить к реализации этого проекта, нам необходимо подготовить пакет документов. Начинаем проработку определенного рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом", в котором будут оговорены технические и экономические условия реализации данного проекта. Для формирования этого рамочного соглашения сегодня сформирована рабочая группа на уровне Министерства энергетики и госкорпорации "Росатом". Эта рабочая группа уже провела несколько заседаний, идет детальное обсуждение".
Денис Мороз:
"Краткосрочная задача - это подготовить рамочное соглашение, а также подготовить и внести в правительство план детальных действий, который будет включать в себя всю программу действий всех органов государственного управления по сооружению в Беларуси атомного объекта в виде третьего блока на БелАЭС".
Говоря о задачах 2026 года, министр отметил, что стоит задача сформировать рамочное соглашение, подготовиться к подписанию контракта и заключить межправсоглашение между Республикой Беларусь и страной-поставщиком технологии - Российской Федерацией - о сооружении этого важного объекта.