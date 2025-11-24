3.69 BYN
Минск готовится к Новому году - 28 елок, световые арт-объекты и 11 фотозон появятся в столице
Световые арт-объекты, объемные фотолокации и 28 городских елок. Минск в предвкушении новогодних праздников.
Постепенно появляются праздничные акценты. На Октябрьской площади уже красуется главная елка страны. Сейчас 30-метровое дерево украшено пиксельным палантином. Гирлянда в длину составляет 4 тыс. метров. Композиции у подножья в этом году будут новыми.
Гигантские рождественские фонари дополнят праздничный антураж на площади Государственного флага. Композиция "Крылья" засияет на набережной Свислочи, а возле центра технического творчества детей и молодежи появится огненная "Комета".
"В этом году мы постарались создать для наших жителей новые фотозоны, их будет 11. Они будут располагаться в скверах и парках. Наступающий Новый год - год лошади. Эти символы можно найти и по городу - на площади Свободы расположена лошадь с каретой, на "Чижовка-Арене" планируется также установить лошадь с санями", - рассказал начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Евгений Стаселович.
В этом году в столице плюс одна локация для общего праздника, в центре которой также новогодняя елка на улице Чижевских возле Лошицкого парка. В каждом районе столицы есть свой зимний маршрут с музыкальной программой. Торжественное включение иллюминации в Минске состоится в первой декаде декабря.