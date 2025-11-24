Минск готовится к Новому году - 28 елок, световые арт-объекты и 11 фотозон появятся в столице

Световые арт-объекты, объемные фотолокации и 28 городских елок. Минск в предвкушении новогодних праздников.

Постепенно появляются праздничные акценты. На Октябрьской площади уже красуется главная елка страны. Сейчас 30-метровое дерево украшено пиксельным палантином. Гирлянда в длину составляет 4 тыс. метров. Композиции у подножья в этом году будут новыми.

Гигантские рождественские фонари дополнят праздничный антураж на площади Государственного флага. Композиция "Крылья" засияет на набережной Свислочи, а возле центра технического творчества детей и молодежи появится огненная "Комета".

"В этом году мы постарались создать для наших жителей новые фотозоны, их будет 11. Они будут располагаться в скверах и парках. Наступающий Новый год - год лошади. Эти символы можно найти и по городу - на площади Свободы расположена лошадь с каретой, на "Чижовка-Арене" планируется также установить лошадь с санями", - рассказал начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Евгений Стаселович.