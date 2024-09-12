ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минск полностью готов к II Минской международной конференции по евразийской безопасности

Минск полностью готов к II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Она начнет свою работу 31 октября.

Участие в мероприятиях примут более 600 участников из 45 стран. Среди них - представители государств - членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, руководители международных организаций, а также представители академического и экспертного сообществ.

Данная конференция в Минске проходит буквально спустя несколько дней после завершения глобального саммита БРИКС, на котором были приняты достаточно серьезные и интересные решения.

Рачков: Конференция по евразийской безопасности вызвала ажиотаж

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз ранее отметил, что в рамках конференции будет проходить дискуссия о том, чем стоит наполнить Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Уже сегодня понятно, что данный документ может стать фундаментом для выстраивания справедливой архитектуры безопасности.

II Минская международная конференция по евразийской безопасности

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все