3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минск полностью готов к II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Минск полностью готов к II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Она начнет свою работу 31 октября.
Участие в мероприятиях примут более 600 участников из 45 стран. Среди них - представители государств - членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, руководители международных организаций, а также представители академического и экспертного сообществ.
Данная конференция в Минске проходит буквально спустя несколько дней после завершения глобального саммита БРИКС, на котором были приняты достаточно серьезные и интересные решения.
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз ранее отметил, что в рамках конференции будет проходить дискуссия о том, чем стоит наполнить Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Уже сегодня понятно, что данный документ может стать фундаментом для выстраивания справедливой архитектуры безопасности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов