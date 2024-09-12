Минск полностью готов к II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Она начнет свою работу 31 октября.

Участие в мероприятиях примут более 600 участников из 45 стран. Среди них - представители государств - членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, руководители международных организаций, а также представители академического и экспертного сообществ.

Данная конференция в Минске проходит буквально спустя несколько дней после завершения глобального саммита БРИКС, на котором были приняты достаточно серьезные и интересные решения.