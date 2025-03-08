Минск встретил праздник весны миллионами цветов - что выбирают мужчины для прекрасных дам

8 Марта все мужчины, конечно же, хотят порадовать своих женщин красивым весенним букетом. С самого утра работают импровизированные мини-рынки цветов. Здесь свежесрезанные охапки тюльпанов, мимоз и гиацинтов. Весенне-цветочный ажиотаж к 8 Марта не прекращается и сейчас.

Минск встретил праздник весны миллионами цветов. В каждом районе мегаполиса развернулись десятки мобильных базаров. Один из них - у главных ворот Минска. В ассортименте не только тюльпаны, но и нежная мимоза, розы и хризантемы. Выбрать тот самый символ весны помогут профессионалы, главное - довериться и быть в праздничном настроении.

"8 Марта продается все. Молодежь, конечно же, берет белые, розовые, фиолетовые. Бабушкам, мамам берут красные, оранжевые. А вообще пионовидные очень пользуются спросом, махровенькие тоже пользуются спросом. В общем продается все, любим делать людей счастливыми, радовать их".

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"Сегодня все-таки день тюльпанов. Очень многие берут крокусы. Как-то они очень популярны в этом году. Тюльпаны белые, малиновые, бордовые, красные. Вчера все распродали. Самые ловкие мужчины забрали самые красивые цветы еще вчера".

Сегодня подарки, цветы и поздравления принимает прекрасная половина человечества. В магазинах и торговых центрах с самого утра праздничная суета - мужчины выбирают подарки и весенние комплименты.

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К празднику в столице развернулось около 200 площадок для продажи цветов. В топе у покупателей пионовидные тюльпаны, гиацинты и мимоза.