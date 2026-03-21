Минская международная книжная выставка-ярмарка: как проходят литературные выходные

XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжается. За 4 дня работы ее посетили более 50 тыс. человек. 21 марта эта цифра заметно вырастет. Многие предпочли провести субботу с пользой и открыть для себя новые произведения белорусских и зарубежных писателей.

На ярмарке есть такие скидки и издания, которые не всегда можно встретить в обычные дни в магазинах. Книголюбы, которые за ними вели охоту, могут успешно найти все это на ярмарке в Минске.

Напомним, что одна из главных тем - это 35 лет СНГ. Каждый день выставки посвящен той или иной стране, здесь презентуют культурные возможности. 21 марта посвящено России.

Александр Лукашевич

Александр Лукашевич, постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ:

"Книга - это путь к знаниям. Человечество всегда стремилось познать себя, окружающий мир. Через чтение ты знакомишься с культурами других стран. Сегодня мы попытались это показать".

Каждые полчаса на выставке проходит определенное событие, которое касается того или иного направления в литературе.