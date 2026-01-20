3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Минскэнерго: первоочередные мероприятия по ликвидации прорыва тепломагистрали выполнены
Необходимый комплекс первоочередных мероприятий по ликвидации прорыва тепломагистрали в столице выполнен, сообщили в Минскэнерго.
По тепловой магистрали полностью восстановлен как гидравлический, так и температурный режимы. Сейчас аварийные бригады трудятся над монтажом нового элемента системы. Для потребителей поддержание необходимой температуры в системе теплоснабжения осуществляется за счет загрузки котельных. Всего на устранении нарушения задействовано более 170 работников РУП "Минскэнерго".
Вместе с энергетиками организации ЖКХ проводят комплексную работу по нормализации систем теплопотребления в домах. Специалисты выполняют развоздушивание систем отопления и мероприятия по восстановлению оптимального температурного режима внутри помещений. Также всегда оперативно принимаются заявки в службе 115.