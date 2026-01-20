Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Минскэнерго: первоочередные мероприятия по ликвидации прорыва тепломагистрали выполнены

Необходимый комплекс первоочередных мероприятий по ликвидации прорыва тепломагистрали в столице выполнен, сообщили в Минскэнерго.

По тепловой магистрали полностью восстановлен как гидравлический, так и температурный режимы. Сейчас аварийные бригады трудятся над монтажом нового элемента системы. Для потребителей поддержание необходимой температуры в системе теплоснабжения осуществляется за счет загрузки котельных. Всего на устранении нарушения задействовано более 170 работников РУП "Минскэнерго".

Вместе с энергетиками организации ЖКХ проводят комплексную работу по нормализации систем теплопотребления в домах. Специалисты выполняют развоздушивание систем отопления и мероприятия по восстановлению оптимального температурного режима внутри помещений. Также всегда оперативно принимаются заявки в службе 115.

ОбществоСтроительство и ЖКХ

прорыв трубыМинскэнерго