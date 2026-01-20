Минскэнерго: первоочередные мероприятия по ликвидации прорыва тепломагистрали выполнены

По тепловой магистрали полностью восстановлен как гидравлический, так и температурный режимы. Сейчас аварийные бригады трудятся над монтажом нового элемента системы. Для потребителей поддержание необходимой температуры в системе теплоснабжения осуществляется за счет загрузки котельных. Всего на устранении нарушения задействовано более 170 работников РУП "Минскэнерго".