"Минсктранс" изменит график работы общественного транспорта 25 апреля

В связи с республиканским субботником в Минске в рабочую субботу, 25 апреля, изменится график работы общественного транспорта.

В городе пустят дополнительные рейсы. Десятки маршрутов будут ходить чаще обычного, а ряд маршрутов пойдет по буднему расписанию. Кроме того, добавлены утренние рейсы на трех пригородных маршрутах: в Заславль, Новое Поле и Леонтьевичи.