Минскую книжную выставку-ярмарку за 3 дня посетили более 38 тыс. человек

"Площадка, которая уже не первый год объединяет писателей, это, конечно, еще и площадка, которая помогает реализовывать проекты. Например, Минский городской союз писателей Беларуси на этой выставке заключил ряд соглашений с нашими друзьями из Средней Азии. Заключили соглашения в том числе и с представителями регионов России, т. е. союзами писателей региональными России, поэтому мы можем рассчитывать на то, что в рамках этих соглашений будут рождаться в том числе и проекты, - прокомментировал Денис Езерский, замминистра информации Беларуси. - Какие проекты мы показали в этом году на выставке? У нас вышла замечательная книга, которую Министерство информации поддержало. Купала, Колас, Богданович на языках стран СНГ (книга "Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч на мовах народаў Садружнасці Незалежных Дзяржаў" издательства "Беларусь" - прим. ред.). Это замечательный проект. Он заинтересовал уже и наше посольство, и Министерство иностранных дел, и Центризбирком обратил внимание на эту книгу. К нам приезжают друзья, мы ездим, обмениваемся опытом. И, конечно, это замечательный подарок. Это замечательное издание, которое презентует нашу страну, презентует классиков наших".