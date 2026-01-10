Минтранс организовал круглосуточное дежурство для сбора оперативной информации в условиях непогоды

В Беларуси расчистка дорог от снега не прекращается ни на минуту. Задействованы все ресурсы. При необходимости привлекается дополнительная техника. По оперативным данным, на республиканских и местных дорогах работает почти 3,5 тыс. человек и около 2,5 тыс. единиц спецтехники. Ситуацию комментируют в профильном ведомстве.

Инесса Германчук, пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Непрерывно ведутся работы на железной дороге. Так, в ночь с 9 на 10 января на расчистке железнодорожной инфраструктуры были задействованы более 800 работников. Очищено более 70 км железнодорожного пути. В Национальном аэропорту Минск, а также в областных аэропортах на уборке снега и обработке антигололедными реагентами аэродромов, взлетно-посадочных полос и привокзальных территорий задействованы порядка 260 человек и свыше 60 единиц спецтехники. Главная задача - обеспечение бесперебойной работы всех видов транспорта, пропускной способности автомобильных и железных дорог, безопасности полетов и безопасного пребывания пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры".