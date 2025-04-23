Минтруда: с 1 июля 2025 года социальные выплаты будут перечисляться только на базовый счет

Согласно указу Президента Беларуси от 23.09.2021 №363, с 1 июля эти выплаты будут зачисляться только на базовый счет. Для того чтобы продолжить их получать, необходимо переоформить текущий расчетный счет в базовый или открыть новый базовый счет в одном из уполномоченных банков.В Минтруда пояснили, что базовый счет - это бесплатный банковский счет в белорусских рублях, по которому не взимается плата за зачисление и снятие денежных средств, а также за оплату товаров и услуг через ЕРИП и другие базовые операции. Подробности можно уточнить в своем банке.Чтобы открыть или переоформить счет на базовый, можно обратиться в свой банк, где у вас открыт текущий счет, или в любой другой банк из списка: Белагропромбанк, Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт, МТБанк, Приорбанк или Сбер Банк.