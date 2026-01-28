3.74 BYN
Минздрав: Риски распространения вируса Нипах в Беларуси минимальны
Риски распространения вируса Нипах, вспышка которого зафиксирована в Индии, в Беларуси минимальны. Об этом журналистам рассказала заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая, пишет БЕЛТА.
"С 26 января появилась информация о том, что в одном из индийских штатов зафиксировано пять случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах. Министерство здравоохранения осуществляет мониторинг официальных информационных источников. Но самое важное, что на территории нашей страны риски возникновения и распространения данного заболевания минимальны", - сказала Вероника Высоцкая.
По ее словам, вспышки данного заболевания - это не что-то новое. Первые из них были зарегистрированы в 1998-1999 годах в Бангладеше, Сингапуре, а позже в Индии и других странах Юго-Восточной Азии.
"В Беларуси имеются кадры, которые осуществляют санитарно-карантинный контроль всех граждан, прибывающих на территорию нашей страны. И если у человека будут признаки инфекционного заболевания, он будет изолирован и с ним будут проводиться лечебные и диагностические мероприятия", - добавила Вероника Высоцкая.
Она также подчеркнула, что в нашей стране отсутствует природный резервуар возбудителя данной инфекции: летучие мыши, которые являются распространителем данного вируса.
"Если вы выезжаете в эндемичную территорию, то есть в Индию и страны Юго-Восточной Азии, то единственное, что для безопасности вам следует избегать контакта с больными животными, не употреблять воду неизвестного качества и продукты неизвестного происхождения, избегать тесного контакта с больными людьми. Прежде всего на болезнь будет указывать повышенная температура тела и признаки интоксикации. Если вы чувствуете какие-то симптомы на территории других государств, то незамедлительно обратитесь к врачу. Если вы уже вернулись в Беларусь, то не забудьте сказать врачу, какую страну посещали, ведь симптомы заболевания достаточно неспецифичны. Острая респираторная инфекция может протекать практически бессимптомно, но при этом принимать достаточно серьезное течение с развитием энцефалита, который, к сожалению, в более 40% приводит к летальному исходу", - подытожила специалист.