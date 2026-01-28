Минздрав: Риски распространения вируса Нипах в Беларуси минимальны

Пробирки. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a060ad4-2a59-4801-a9a2-be039f29721a/conversions/0421f63d-f41c-4593-8fdc-218f1989ef9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a060ad4-2a59-4801-a9a2-be039f29721a/conversions/0421f63d-f41c-4593-8fdc-218f1989ef9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a060ad4-2a59-4801-a9a2-be039f29721a/conversions/0421f63d-f41c-4593-8fdc-218f1989ef9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a060ad4-2a59-4801-a9a2-be039f29721a/conversions/0421f63d-f41c-4593-8fdc-218f1989ef9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Риски распространения вируса Нипах, вспышка которого зафиксирована в Индии, в Беларуси минимальны. Об этом журналистам рассказала заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая, пишет БЕЛТА.

"С 26 января появилась информация о том, что в одном из индийских штатов зафиксировано пять случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах. Министерство здравоохранения осуществляет мониторинг официальных информационных источников. Но самое важное, что на территории нашей страны риски возникновения и распространения данного заболевания минимальны", - сказала Вероника Высоцкая.

По ее словам, вспышки данного заболевания - это не что-то новое. Первые из них были зарегистрированы в 1998-1999 годах в Бангладеше, Сингапуре, а позже в Индии и других странах Юго-Восточной Азии.

"В Беларуси имеются кадры, которые осуществляют санитарно-карантинный контроль всех граждан, прибывающих на территорию нашей страны. И если у человека будут признаки инфекционного заболевания, он будет изолирован и с ним будут проводиться лечебные и диагностические мероприятия", - добавила Вероника Высоцкая.

Она также подчеркнула, что в нашей стране отсутствует природный резервуар возбудителя данной инфекции: летучие мыши, которые являются распространителем данного вируса.