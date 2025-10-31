Мир-война, теракты, беспилотники: белорусская армия неизменно на страже государственных рубежей

Европа готовится к вооруженному конфликту и не скрывает этого. Трамп заявляет, что его любимое занятие - останавливать войны. Кто какие ракеты передает, за чей счет военный банкет, будут ли переговоры.



Акценты смещаются каждый день. На что в этом тумане ориентируется белорусская армия?

Регион наш, похоже, вновь перешел в режим крылатых качелей или маятника. Мир-война. Мир-война. Сделки, теракты, переговоры, беспилотники, эмоции, Ближний Восток.

На чаше весов чего только нет. А когда отельные западные лидеры, избравшие себе в союзницы войну, выходят на трибуну, их буквально переклинивает. Может, и хотят что-то оптимистичное произнести, а выходит - тома-гавк, тома-гавк. И вот этот лающий хор буквально глушит мирные начинания. Сейчас либеральная цивилизация стремится сорвать переговоры в Будапеште Путина и Трампа - деньги на трибунал над президентом РФ выделяют, Орбана травят, схемы воровства российских денег моделируют. А все почему? Да потому, что вдруг два лидера договорятся о приемлемых условиях для мира в регионе. Это разве может устроить цветущий сад?

В Европе еще не отошли от разочарования относительно учения Союзного государства "Запад-2025". Как в ЕС ждали атаку! Сколько денег на непонятные рвы да заборы освоили. И что теперь - на сухой паек садиться? Как бы не так.



Прямо сейчас в Литве начались учения НАТО, где вместе с хозяевами демократию на 400 единицах техники отстаивают военные из Польши и США. Ну а весной будут проведены маневры в Сувалкском коридоре. Анонсировал учения аж президент Литвы Науседа во время визита в страну главы польского государства Навроцкого. Столь высокий уровень конферансье показывает, что граждане стран НАТО могут быть спокойны, лидеры сделают все, чтобы россияне и белорусы не прорвались в Калининградскую область. Кушать не будут, а не позволят!

Весной будут проведены маневры в Сувалкском коридоре news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41871bb8-34a1-4f8e-b126-1acae47d2f13/conversions/e0af2d5f-33f3-44a9-abd9-1fa96f91dae2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41871bb8-34a1-4f8e-b126-1acae47d2f13/conversions/e0af2d5f-33f3-44a9-abd9-1fa96f91dae2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41871bb8-34a1-4f8e-b126-1acae47d2f13/conversions/e0af2d5f-33f3-44a9-abd9-1fa96f91dae2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41871bb8-34a1-4f8e-b126-1acae47d2f13/conversions/e0af2d5f-33f3-44a9-abd9-1fa96f91dae2-xl-___webp_1920.webp 1920w Весной будут проведены маневры в Сувалкском коридоре

Кстати, знаете, как назывались предыдущие учения альянса по защите Сувалкского коридора? "Храбрый кабан". Подозреваю, что это о нас. И нас на маневрах победили. Ну хотя бы таким образом укололи. Куда как более опасной можно считать концентрацию ракетных частей и тренировки авиации НАТО у наших границ. Аэродромы в соседних странах непрерывно модернизируются под прием различных типов боевых самолетов. Постоянно происходит ротация подразделений ВВС, то есть изучение театра военных действий как можно большим количеством пилотов.



А ведь всех якобы нарушителей воздушного пространства в НАТО грозятся тут же сбивать. Все эти действия и намерения, конечно, внимательно анализируются и отслеживаются белорусской стороной. В том числе радиотехническими войсками. При этом каждый объект в небе тщательно идентифицируется. Слишком высока сегодня цена даже помарки.

Своеобразным камертоном тренировок белорусских подразделений остается опыт российских коллег, полученный в зоне ведения боевых действий. Компетенции военные перенимают на всех уровнях - как говорится, от генерала до солдата. Кстати, солдаты впервые знакомятся с передовыми наработками в учебке под Борисовом, учатся работать при различной комбинации угроз.

Михаил Моторин, преподаватель цикла артиллерии объединенного учебного центра news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9d1a94-c1ee-4170-b124-ee8b46ff08f1/conversions/9d19d280-a633-4a17-841e-d86ef0aa0b58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9d1a94-c1ee-4170-b124-ee8b46ff08f1/conversions/9d19d280-a633-4a17-841e-d86ef0aa0b58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9d1a94-c1ee-4170-b124-ee8b46ff08f1/conversions/9d19d280-a633-4a17-841e-d86ef0aa0b58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9d1a94-c1ee-4170-b124-ee8b46ff08f1/conversions/9d19d280-a633-4a17-841e-d86ef0aa0b58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Моторин, преподаватель цикла артиллерии объединенного учебного центра:

"Коллеги из Российской Федерации рассказывают разные нюансы, и в процессе обучения мы их внедряем и учим этому солдат. По типу беспилотных летательных аппаратов, сейчас расширилась эта сфера. У артиллеристов, у танкистов, пехотинцев используют беспилотники, то есть они повсюду".