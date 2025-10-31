3.70 BYN
Мир-война, теракты, беспилотники: белорусская армия неизменно на страже государственных рубежей
Европа готовится к вооруженному конфликту и не скрывает этого. Трамп заявляет, что его любимое занятие - останавливать войны. Кто какие ракеты передает, за чей счет военный банкет, будут ли переговоры.
Акценты смещаются каждый день. На что в этом тумане ориентируется белорусская армия?
Регион наш, похоже, вновь перешел в режим крылатых качелей или маятника. Мир-война. Мир-война. Сделки, теракты, переговоры, беспилотники, эмоции, Ближний Восток.
На чаше весов чего только нет. А когда отельные западные лидеры, избравшие себе в союзницы войну, выходят на трибуну, их буквально переклинивает. Может, и хотят что-то оптимистичное произнести, а выходит - тома-гавк, тома-гавк. И вот этот лающий хор буквально глушит мирные начинания. Сейчас либеральная цивилизация стремится сорвать переговоры в Будапеште Путина и Трампа - деньги на трибунал над президентом РФ выделяют, Орбана травят, схемы воровства российских денег моделируют. А все почему? Да потому, что вдруг два лидера договорятся о приемлемых условиях для мира в регионе. Это разве может устроить цветущий сад?
В Европе еще не отошли от разочарования относительно учения Союзного государства "Запад-2025". Как в ЕС ждали атаку! Сколько денег на непонятные рвы да заборы освоили. И что теперь - на сухой паек садиться? Как бы не так.
Прямо сейчас в Литве начались учения НАТО, где вместе с хозяевами демократию на 400 единицах техники отстаивают военные из Польши и США. Ну а весной будут проведены маневры в Сувалкском коридоре. Анонсировал учения аж президент Литвы Науседа во время визита в страну главы польского государства Навроцкого. Столь высокий уровень конферансье показывает, что граждане стран НАТО могут быть спокойны, лидеры сделают все, чтобы россияне и белорусы не прорвались в Калининградскую область. Кушать не будут, а не позволят!
Кстати, знаете, как назывались предыдущие учения альянса по защите Сувалкского коридора? "Храбрый кабан". Подозреваю, что это о нас. И нас на маневрах победили. Ну хотя бы таким образом укололи. Куда как более опасной можно считать концентрацию ракетных частей и тренировки авиации НАТО у наших границ. Аэродромы в соседних странах непрерывно модернизируются под прием различных типов боевых самолетов. Постоянно происходит ротация подразделений ВВС, то есть изучение театра военных действий как можно большим количеством пилотов.
А ведь всех якобы нарушителей воздушного пространства в НАТО грозятся тут же сбивать. Все эти действия и намерения, конечно, внимательно анализируются и отслеживаются белорусской стороной. В том числе радиотехническими войсками. При этом каждый объект в небе тщательно идентифицируется. Слишком высока сегодня цена даже помарки.
Своеобразным камертоном тренировок белорусских подразделений остается опыт российских коллег, полученный в зоне ведения боевых действий. Компетенции военные перенимают на всех уровнях - как говорится, от генерала до солдата. Кстати, солдаты впервые знакомятся с передовыми наработками в учебке под Борисовом, учатся работать при различной комбинации угроз.
Михаил Моторин, преподаватель цикла артиллерии объединенного учебного центра:
"Коллеги из Российской Федерации рассказывают разные нюансы, и в процессе обучения мы их внедряем и учим этому солдат. По типу беспилотных летательных аппаратов, сейчас расширилась эта сфера. У артиллеристов, у танкистов, пехотинцев используют беспилотники, то есть они повсюду".
Ситуация на территории Украины который раз - на пороге. Куда качнется и с какой силой - непонятно. А если станет понятно, то ненадолго. Но это не повод полагать, что от нас ничего не зависит. Как раз таки в неясной обстановке или вовсе в темноте выживает тот, кто чаще тренировался действовать в условиях неопределенности.