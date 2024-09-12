Сергей Сыранков рассказал, что привлекает в Беларуси участников Коммунистической партии разных стран

Фото: sb.by

В Коммунистической партии Беларуси наблюдается активность. Это можно видеть в телеграм-канале партии.

В основном такая активность связана с взаимодействием КПБ на международном уровне. В Беларусь приезжает большое количество делегаций. Но вот на какие темы общаются представители партии, что привлекает их в Республике Беларусь - на эти вопросы ответил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.

В нынешней геополитической ситуации вокруг Беларуси вопрос международной повестки сегодня является одним из первостепенных в деятельности любой партии и любой конструктивной силы общественного объединения в Беларуси, особенно с учетом того информационного вакуума, который искусственно создан. И в этом вопросе у Коммунистической партии Беларуси есть очень серьезный ресурс, который сложился не вчера и даже не позавчера. Сергей Сыранков

По словам первого секретаря ЦК КПБ, этот ресурс - международные контакты. На сегодняшний момент КПБ входит в Союз коммунистических партий Советского Союза. Там состоят все бывшие постсоветские республики. И вот как раз-таки в партии, в отличие от многих межгосударственных структур (того же ОДКБ), где отдельных товарищей очень серьезно штормит, среди коммунистов есть абсолютное понимание ситуации и запрос на интеграцию.

Сергей Сыранков привел конкретные цифры, проанализировав последние 9 месяцев 2024 года, сколько состоялось на базе ЦК КПБ встреч, и выяснилось, что их было 16.

Встречи проводились с делегациями из Китайской Народной Республики, России, Вьетнама, Лаоса, Кубы, Венесуэлы.

Такие встречи проведены с представителями коммунистических, рабочих и трудовых партий мира, представителями дипломатических миссий, которые работают в Республике Беларусь. Обсуждались вопросы не только международной повестки, но и понимание той ситуации, которая сложилась в Беларуси с учетом глобальных вызовов и угроз и санкционной экономической блокады страны.

Напоследок эксперт отметил, что людей интересует вопрос, как в таких условиях Беларусь не только выживает, но и демонстрирует всему миру экономический рост, дает отпор на все вызовы и угрозы, в том числе и военные. А также каким образом страна смогла консолидировать общество после 2020 года.