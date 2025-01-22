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"Многие едут семьями с детьми". Кулик отметил высокую активность белорусов в посадках леса
Как восстанавливают леса после разгула стихии в 2024 году, в программе "Актуальное интервью" рассказал министр сельского хозяйства Беларуси Александр Кулик.
Планируется под искусственное лесовосстановление около 12-13 тыс. гектаров там, где разработаны буреломы. "5,5 тыс. гектар мы создали осенью, остается порядка 6,5. На сегодняшний день 50 % от этого (около 3000 гектаров) уже посажено".
По его словам, акция "Дай лесу новае жыццё!" началась недавно, но очень большая активность со стороны населения, общественных организаций, профсоюза, госорганов и высших должностных лиц. "Мы очень благодарны организациям и руководителям организаций, которые поддерживают это хорошее начинание, объявленное Президентом, показавшим пример, как надо это все делать. Поэтому у нас нет сомнений, что за весну мы все поврежденные и разработанные насаждения от бурелома восстановим, а затем по ходу разработки будем дальше работать".
Он признался, что и осенью не ожидали такого наплыва, потом подумали, что люди сбили уже охоту за осень, но, видимо, всем понравилось работать на природе в прекрасную погоду. "Многие едут семьями с детьми. Это вносит свою очень большую лепту в приумножение лесных богатств нашей родины", - отметил он.
Говоря об участках, которые пострадали в 2924 году от стихии, чиновник рассказал, что недавно осмотрел самые отдаленные лесхозы Гомельской области - Василевичский и Речицкий. "К сожалению, не все еще разработано. Мелкоконтурные участки остались, мягколиственные, труднодоступные. И по всей стране в сумме порядка еще около 4 тыс. гектаров. По сравнению с тем, что разработано больше 20 тыс. по стране, там 16 по Гомельской области, до 20 % еще есть буреломы. Да, к сожалению, и наши определенные упущения, что отдаленные мелкоконтурные участки не сразу были взяты на учет, поэтому и госконтроль с госинспекцией совместно с нами работали. Мы это принимаем как свою недоработку. Масштаб стихии просто неожидаемый. Поэтому сейчас разработка идет в плановом порядке. Основные ценные насаждения, где были хвойные хорошего диаметра и товарности, они, конечно, разработаны и реализованы".
Актуальное интервью | Александр Кулик
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"Бесконтрольность порождает всякие упущения в работе, поэтому эта работа всегда у нас была на контроле, - сказал министр. - Сейчас поможем Гомельской области другим ПЛХО. И в Могилевской области в Быховском лесхозе есть труднодоступные участки, которые по мере доступности мы тоже разрабатываем. Поэтому мы, естественно не можем сейчас бросить на этот мелкотоварник, техсырье все силы, потому что ослабим финансовое положение. И второе, надо обеспечивать крупные деревообрабатывающие предприятия хорошей древесиной. Мы делим: 50 % работает на плановых рубках, 50 % работает на этих ветровально-буреломных лесосеках".