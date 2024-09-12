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Молодечно получил в подарок от "Марафона единства" арт-объект
Новый мурал, получивший название "Будущее Беларуси в твоих руках", украсил жилой дом на улице Великий Гостинец в Молодечно. Расположен он в новом микрорайоне города, где проживает много молодых семей, в том числе самая многодетная в Молодечно семья Ткаченко, где воспитывается 12 детей.
В открытии объекта принял участие первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Александр Лукьянов, сообщает БЕЛТА.
"Для молодежи важно принять участие в "Марафоне единства" не только в различных активностях, но и оставить что-то памятное для жемчужины Минской области - Молодечно. Этот уникальный арт-объект, который предложили создать ребята, несет в себе глубокий смысл. Мы видим здесь руки мамы, папы и ребенка - символы традиционных семейных ценностей, которые молодежь должна сохранять. А держат они в руках контуры Беларуси, за будущее которой все мы в ответе", - отметил Александр Лукьянов.
Он также рассказал, что на пути "Марафона единства", который проедет по городам Беларуси, в каждом из них появятся похожие муралы.
"Молодое поколение - это не просто будущее страны, но и ее настоящее. Уже сейчас она формирует облик нашего государства. Очень приятно, что первой в республике "Марафон единства" принимает молодечненская земля. Для Молодечно арт-объект останется памятным подарком. Он будет напоминать всем нам, что наша сила в единстве", - подчеркнул председатель Молодечненского райисполкома Павел Губко.
Семья Денис, в которой подрастают близнецы Матвей и Тимофей, а также доченька Доминика, живет в этом микрорайоне семь лет. Мама Юлия трудится в сфере образования, папа Евгений работает на одном из предприятий района. Они очень любят родной город и будут прививать эту любовь своим малышам.
"Хотелось бы сохранить для наших детей свой город и страну красивыми, чистыми и обязательно мирными!" - отметила Юлия.
В 10.30 в фойе железнодорожного вокзала представят фотовыставку БЕЛТА "Беларусь. Взлет". Выставка будет впервые представлена на публике.
В 11.00 в фойе начнется "Знаковая встреча". Гости и жители города смогут пообщаться с космонавтом, Героем Беларуси Мариной Василевской и космонавтом, уроженцем Беларуси, Героем России Олегом Новицким. Также на "Знаковой встрече" в Молодечно будут депутат Палаты представителей, директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин и популярный радиоведущий Вадим Шепет.
Уже готовы призы, в том числе и пригласительные билеты на концерт "Время выбрало нас" для самых активных участников "Знаковой встречи".
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