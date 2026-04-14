3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
Молодежный патриотический проект "Маршрут памяти" стартовал в Витебске
Молодежный патриотический проект "Маршрут памяти" стартовал на севере Беларуси. В путешествие из Витебска до Бреста отправились свыше сотни студентов и представителей работающей молодежи.
Для пассажиров поезда подготовлены тематические конкурсы, музыкальная программа, а также просветительский "Диктант Победы".
Жанна Нарицына, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ:
"Этот проект пилотный. Но похожие мы проводили каждый год. Автобусами, в колоннах мы выезжали в различные исторические знаковые места, возлагали цветы, для того чтобы почувствовать то, что пережили наши прадеды, защищая нашу землю. И не дай бог пережить это снова".
15 апреля патриотический поезд встречают в Бресте. В программе - диалоговая площадка с молодежным активом региона, а также экскурсия в Брестскую крепость-герой.