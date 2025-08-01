Молодые специалисты по всей Беларуси приступили к работе по распределению

1 августа по всей стране приступили к работе молодые специалисты. Только в организациях здравоохранения на свои первые рабочие места пришли 2450 врачей-интернов, почти 2 200 молодых людей после интернатуры и около 4 тысяч со средним специальным медобразованием.

При распределении упор сделан на укомплектование пяти топовых специальностей: анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, участковые педиатры, врачи диагностического профиля - рентгенологи и врачи ультразвуковой диагностики, стоматологи.

Например, в 1-ю больницу Минска на первое рабочее место пришли 52 медика. Большинство - выпускники колледжей.