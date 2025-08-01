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Молодые специалисты по всей Беларуси приступили к работе по распределению
1 августа по всей стране приступили к работе молодые специалисты. Только в организациях здравоохранения на свои первые рабочие места пришли 2450 врачей-интернов, почти 2 200 молодых людей после интернатуры и около 4 тысяч со средним специальным медобразованием.
При распределении упор сделан на укомплектование пяти топовых специальностей: анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, участковые педиатры, врачи диагностического профиля - рентгенологи и врачи ультразвуковой диагностики, стоматологи.
Например, в 1-ю больницу Минска на первое рабочее место пришли 52 медика. Большинство - выпускники колледжей.
Более половины выпускников медвузов приступят к работе в центральных районных больницах, аптеках, а также организациях здравоохранения, которые располагаются в сельской местности. 30 человек из банка данных одаренной молодежи Беларуси распределены в республиканские научно-практические центры.