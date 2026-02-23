3.73 BYN
Мороз в радость: лесхозы используют зиму для расчистки болотистых участков после стихийных бедствий
Ликвидация последствий стихийных бедствий продолжается в Беларуси. За последние два года организации Минлесхоза заготовили 19 млн куб. м древесины в процессе устранения ветровалов и буреломов.
Природные катаклизмы прибавили хлопот хозяйствам страны. Работы идут до сих пор, трудности возникают на болотистых участках. Но зимой в таких труднодоступных местах работать легче: морозы - помощники лесозаготовителей.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
"Сейчас мы работаем над ликвидацией стихийных бедствий в болотистой местности. Морозы, может, кому-то они не в радость, а нам - в радость. У нас 2600 га находится в болотистой, труднодоступной местности, поэтому 76 лесхозов со всей республики сейчас работают в Гомельской и Могилевской областях. Будет стоять мороз, мы и дальше будем продолжать".
Белорусские леса занимают почти половину территории страны. Это большой труд работников лесного хозяйства. К слову, сегодня в отрасли трудится 35 тыс. человек. Перед ними стоит важная задача - увеличение зеленого золота белорусских просторов. В первую очередь, на ветровально-буреломных лесосеках, а также в местах плановых рубок.