Мороз в радость: лесхозы используют зиму для расчистки болотистых участков после стихийных бедствий

О возможном ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды предупредили водителей в УВД Брестского облисполкома. В Барановичском районе из-за сильного снегопада введен план "Погода". ГАИ рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ликвидация последствий стихийных бедствий продолжается в Беларуси. За последние два года организации Минлесхоза заготовили 19 млн куб. м древесины в процессе устранения ветровалов и буреломов.

Природные катаклизмы прибавили хлопот хозяйствам страны. Работы идут до сих пор, трудности возникают на болотистых участках. Но зимой в таких труднодоступных местах работать легче: морозы - помощники лесозаготовителей.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Сейчас мы работаем над ликвидацией стихийных бедствий в болотистой местности. Морозы, может, кому-то они не в радость, а нам - в радость. У нас 2600 га находится в болотистой, труднодоступной местности, поэтому 76 лесхозов со всей республики сейчас работают в Гомельской и Могилевской областях. Будет стоять мороз, мы и дальше будем продолжать".

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси