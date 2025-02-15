Мошенники предложили заменить электросчетчики - пенсионерка лишилась квартиры

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69-летняя бабушка из Борисова отдала неизвестному полмиллиона рублей. А начиналось все с безобидного звонка якобы из энергосбыта. Пожилой женщине предложили бесплатно заменить счетчики, нужно было лишь назвать адрес и паспортные данные.

"Мы обязаны заменить все старые счетчики на новые. И тут уже ваша очередь подошла. Но вы так и не составили заявление на бесплатную замену за счет государства. Вы за свой счет планируете их менять?" - поинтересовался лже-сотрудник организации.

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Марина Гваздович, старший следователь Борисовского РОСК:

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступной схеме. Необходимо отметить, что в вымышленной операции участвовал сотрудник Следственного комитета, который представился выдуманным именем, назвав точный адрес организации, данные которой находятся в интернете в свободном доступе".

Сейчас курьера ищут, бабушка наотрез отказывается общаться с журналистами. О своем горе боится рассказать даже соседям.

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"Сейчас холодно на улице. Обычно бабушки все сидят на скамейках, так новости знаем. А так все, как мыши под веником, сидят дома. Да, бывают звонки от незнакомых. Я сразу кладу трубку. И детям звонят. Мы уже договорились никаких разговоров не вести, класть трубку и все", - рассказала пожилая соседка.

Пенсионерка из Минска лишилась квартиры. Схема та же. Мошенники предложили заменить электросчетчики. Женщина сообщила данные. После с ней связался якобы следователь, который сказал, что квартира минчанки выставлена на продажу. А чтобы пенсионерка не осталась без жилья, нужно срочно продавать квартиру, а деньги перечислить на безопасный счет. Женщина продала квартиру.

Милиции удалось задержать двух курьеров, которые забрали у пожилой минчанки 55 тыс. долларов. Задержанные нашли объявление о подработке в интернете и были уверены, что помогают пенсионерке. Деньги теперь будут требовать с них.

"Попросили, чтобы я помогла перевести деньги, которые бабушка хочет дать на квартиру. Бабушка старенькая, сама этого сделать не может. Встретилась с бабушкой на улице Ротмистрова, 32. Я забрала деньги. Дальше я села в такси и уехала домой", - рассказала женщина - курьер мошенников.

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"Ко мне обратился знакомый с просьбой помочь его другу с закидыванием наличных денег на крипту", - сказал мужчина - курьер мошенников.

А вот еще одну пенсионерку из Минска спас риелтор. После общения с "сотрудниками энергосбыта" бабушка также выставила квартиру на продажу. Опытный риелтор, пообщавшись с минчанкой, посоветовал ей переговорить с родственниками и обратиться в милицию.

"Я была в таком шоке, что не соображала, что делаю", - поделилась воспоминаниями жертва мошенников.

Те, кто сталкивался с заменой счетчиков, знают, что на подъезде заранее появляется объявление с датой, когда специалисты будут производить работы. К тому же в "Энергосбыте", от чьего имени сегодня совершается больше всего мошеннических звонков, вся информация о клиентах хранится в базе. Также и в других компаниях, будь то банки, операторы связи, интернет-провайдеры.

Александр Лазаревич, начальник управления сбыта энергии ГПОЭ "Белэнерго":

"Мошенники звонят потребителям электрической или тепловой энергии под разным предлогом, например, под предлогом бесплатной замены приборов учета. Пытаются обманным путем выяснить паспортные данные или ФИО, то есть любые персональные данные. Энергоснабжающие организации по телефону не созваниваются с потребителями, тем более не просят их сообщить персональные данные в виде паспортных данных, фамилии, имени, отчества, номера телефона, идентификации. Если у потребителя возникли какие-то вопросы, они обращаются в энергоснабжающую организацию и получат, я думаю, квалифицированный ответ".

Факт Меняют счетчики бесплатно.

После телефонного разговора 90-летняя пенсионерка из Минска отдала курьеру 6 тыс. рублей.

Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Минска:

"Следуя инструкциям звонивших, 90-летняя минчанка передала свыше 6 тыс. рублей в эквиваленте женщине, прибывшей к ней домой. Предварительно пенсионерка истребовала у посыльной расписку с обязательством перевести деньги на безопасный счет. Оперативники установили личность неизвестной. Ею оказалась 65-летняя минчанка, которая, с ее слов, также стала жертвой мошеннической схемы".

Задержанная пенсионерка-курьер до последнего думала, что помогает правоохранителям, забирая у таких же пожилых людей деньги. Сама она оформила несколько кредитов и передала неизвестным 20 тыс. рублей. Лишь после задержания она поняла, что стала жертвой обмана. 90-летней старушке деньги вернули. Помогло своевременное обращение в милицию.

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Андрей Арловский, замначальинка управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД г. Минска:

"Если поступает звонок, скажем так, в течение получаса-часа, то, в принципе, очень даже реально установить курьера, задержать его и вернуть ваши денежные средства".

По словам правоохранителя, чем больше времени прошло после поступления звонка о передаче денежных средств до обращения в милицию, тем шансы уменьшаются.

"На сегодняшний день после блокировки переводов без паспортных данных на карты, на счета, остались только такие схемы: курьер едет в Российскую Федерацию, откуда переводят денежные средства далее либо передает следующему посреднику. И тогда денежные средства переходят от посредника к посреднику, который впоследствии либо переводит в криптовалюту, либо перевозит эти денежные средства за границу и там переводит злоумышленникам", - пояснил Андрей Арловский.

Курьеры наравне с телефонными аферистами несут ответственность, независимо от того, знали они, что участвуют в преступной схеме, или нет. Зачастую именно они выплачивают жертвам баснословные суммы. Кого поймали, тот и отвечает.

Андрей Арловский, замначальинка управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД г. Минска: