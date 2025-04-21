Мошенники пытались лишить пенсионерку из Пружан 30 тыс. белорусских рублей

В Пружанский РОВД обратилась 55-летняя пенсионерка с заявлением о том, что неизвестный пытался завладеть денежными средствами в размере около 30 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Брестской области.

Заявительница рассказала, что неизвестный позвонил ей в мессенджере, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники оформили кредит. Чтобы не остаться в должниках, женщине следует оформить реальный кредит и полученные деньги перевести на предложенный счет. Поверив злоумышленникам, потерпевшая посетила банк, чтобы взять реальный кредит, и заявку на получение кредита ей одобрили.

Через некоторое время заявительнице позвонили родственники и заподозрили неладное, женщина вела себя агрессивно, тревожно и замкнуто, после чего она рассказала всю ситуацию. Они сразу поняли, что это обман, и объяснили пенсионерке, что с ней разговаривали мошенники. После этого потерпевшая обратилась в милицию. Правоохранители ведут оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.