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Мошенники пытались лишить пенсионерку из Пружан 30 тыс. белорусских рублей
В Пружанский РОВД обратилась 55-летняя пенсионерка с заявлением о том, что неизвестный пытался завладеть денежными средствами в размере около 30 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Брестской области.
Заявительница рассказала, что неизвестный позвонил ей в мессенджере, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники оформили кредит. Чтобы не остаться в должниках, женщине следует оформить реальный кредит и полученные деньги перевести на предложенный счет. Поверив злоумышленникам, потерпевшая посетила банк, чтобы взять реальный кредит, и заявку на получение кредита ей одобрили.
Через некоторое время заявительнице позвонили родственники и заподозрили неладное, женщина вела себя агрессивно, тревожно и замкнуто, после чего она рассказала всю ситуацию. Они сразу поняли, что это обман, и объяснили пенсионерке, что с ней разговаривали мошенники. После этого потерпевшая обратилась в милицию. Правоохранители ведут оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.
Сотрудники милиции напоминают, что представители силовых структур, а также специалисты банковских учреждений с использованием мессенджеров не звонят. В случае поступления такого звонка немедленно прекратите разговор. Никогда не следуйте инструкциям мошенников, особенно в части перевода денег неизвестным вам лицам. "Не сообщайте данные вашей банковской карты, а также секретный код на оборотной стороне карты и пин-код третьим лицам. Не покупайте в интернет-магазинах товар по явно заниженной стоимости, так как это очевидно мошенники. Никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети, - возможно, мошенники взломали аккаунт. Сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте, действительно ли он просит у вас деньги. В интернете не переходите по ссылкам на неизвестные сайты", - подчеркнули в ведомстве.