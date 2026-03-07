"Может доходить до 4 тыс. за месяц" - Шаховская рассказала, какие зарплаты в студотрядах

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106440b1-e1d1-4559-bcfc-0b6b6aad1477/conversions/512d4e93-8327-485b-bf42-72a22dd11cc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106440b1-e1d1-4559-bcfc-0b6b6aad1477/conversions/512d4e93-8327-485b-bf42-72a22dd11cc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106440b1-e1d1-4559-bcfc-0b6b6aad1477/conversions/512d4e93-8327-485b-bf42-72a22dd11cc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106440b1-e1d1-4559-bcfc-0b6b6aad1477/conversions/512d4e93-8327-485b-bf42-72a22dd11cc4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

В Беларуси большим спросом пользуются студенческие отряды - на начало года уже утверждено почти 61 тыс. рабочих мест, и их число будет расти. Об этом рассказала командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская в "Актуальном интервью".

"В прошлом году у нас в составе студенческих отрядов отработали 64 764 человека. На начало этого года у нас есть 60 999 рабочих мест - это по перечням принимающих организаций, которые утверждаются на уровне рай-, горисполкомов. Но эта цифра всегда растет, всегда меняется в большую сторону. И вот сейчас как раз идет активный период заключения договоров, привлечения ребят в отряды", - отметила командир штаба.

Вторую неделю у нас идет эстафета промоакции "Выбираем студотряд", когда ребята проводят различные мероприятия, где рассказывают, что можно получить в отряде, кроме денег. Надежда Шаховская

Зарплата, по ее словам, может быть разной. Это зависит от профиля, от направления деятельности, срока работы в отрядах, подготовки. "Потому что если у человека есть уже какое-то профильное образование либо он закончил курсы, то у него, конечно, зарплата будет все-таки выше. Ну, и ни один наниматель не будет платить зарплату просто так. Ее действительно надо заработать", - подчеркнула командир штаба.

Она также привела примеры диапазонов зарплат: "В педагогических отрядах она может быть от 700-800 до 2-2,5 тысяч рублей. В строительных отрядах можно получать от 800-900 до 2-3 тыс. В производственных отрядах суммы у ребят доходят даже до 4 тыс. за месяц.