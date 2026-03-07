3.73 BYN
"Может доходить до 4 тыс. за месяц" - Шаховская рассказала, какие зарплаты в студотрядах
В Беларуси большим спросом пользуются студенческие отряды - на начало года уже утверждено почти 61 тыс. рабочих мест, и их число будет расти. Об этом рассказала командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская в "Актуальном интервью".
"В прошлом году у нас в составе студенческих отрядов отработали 64 764 человека. На начало этого года у нас есть 60 999 рабочих мест - это по перечням принимающих организаций, которые утверждаются на уровне рай-, горисполкомов. Но эта цифра всегда растет, всегда меняется в большую сторону. И вот сейчас как раз идет активный период заключения договоров, привлечения ребят в отряды", - отметила командир штаба.
Вторую неделю у нас идет эстафета промоакции "Выбираем студотряд", когда ребята проводят различные мероприятия, где рассказывают, что можно получить в отряде, кроме денег.
Зарплата, по ее словам, может быть разной. Это зависит от профиля, от направления деятельности, срока работы в отрядах, подготовки. "Потому что если у человека есть уже какое-то профильное образование либо он закончил курсы, то у него, конечно, зарплата будет все-таки выше. Ну, и ни один наниматель не будет платить зарплату просто так. Ее действительно надо заработать", - подчеркнула командир штаба.
Она также привела примеры диапазонов зарплат: "В педагогических отрядах она может быть от 700-800 до 2-2,5 тысяч рублей. В строительных отрядах можно получать от 800-900 до 2-3 тыс. В производственных отрядах суммы у ребят доходят даже до 4 тыс. за месяц.
Как заметила Надежда Шаховская, студотряды - это не только заработок, но и важная практика. "Обучение в своих учреждениях образования и работа в студенческом отряде - это симбиоз теории и практики. Ребята часто выбирают отряд по своему профилю, чтобы развиваться, посмотреть, подобрать себе будущее место работы", - заключила она.