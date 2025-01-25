Может ли Россия помочь Беларуси опытом противостояния внутреннему вмешательству?

В Беларуси отмечена попытка вмешательства во внутренние дела страны. В частности, Генпрокуратура республики возбудила уголовные дела по факту слива персональных данных членов избирательных комиссий.

Теперь у Беларуси есть такое понятие, как электоральный суверенитет. В марте 2024 года в России тоже состоялись президентские выборы. Делились ли российские коллеги своим опытом того, как противостоять вмешательству? На этот вопрос ответил зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Денис Кравченко.

"У России имеется опыт борьбы с внешним вмешательством. Это в первую очередь касается вопросов, связанных с национальной безопасностью и с закрытостью информационных систем, систем и баз данных, а также ряда других аспектов", - сказал он.

Зампредседателю известно о том, что в Сеть попали данные почти 10 тыс. человек, которые работают в избирательных комиссиях. "Я считаю, что это нарушение прав конкретных людей, и это показывает цинизм и безответственность западных акторов", - заявил Денис Кравченко.